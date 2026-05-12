İngiltere - Gana maçı biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, Gillette Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

Hırvatistan ile oynanacak maçın ardından İngiltere, 23 Haziran'da Foxborough'daki Gillette Stadyumu'na giderek Dünya Kupası L Grubu'ndaki ikinci maçında Gana ile karşı karşıya gelecek. Kara Yıldızlar, 2010 yılında çeyrek finale yükselmesiyle tanınır.

İngiltere, önceki Dünya Kupası turnuvalarında Afrika takımlarıyla birçok unutulmaz karşılaşma yaşamıştı. Bunlar arasında 1990'da Kamerun'a karşı uzatmalarda alınan 3-2'lik epik galibiyet ve 2018 grup aşamasında Tunus'a karşı uzatmalarda alınan 2-1'lik galibiyet sayılabilir.

2026 Dünya Kupası'nda İngiltere - Gana maçı ne zaman oynanacak?

İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası Maçları

Üç Aslanlar, dört yıl önceki Dünya Kupası grup açılış maçında İran'a karşı altı gol atarak kükredi. Yine hızlı bir başlangıç yapacaklar mı?

Tarih Maç Yer Biletler 17 Haziran Çarşamba İngiltere - Hırvatistan AT&T Stadyumu (Arlington) Bilet 23 Haziran Salı İngiltere - Gana Gillette Stadyumu (Foxborough) Bilet 27 Haziran Cumartesi Panama - İngiltere MetLife Stadyumu (East Rutherford) Bilet

Gana 2026 Dünya Kupası Maçları

2006 ve 2010 Dünya Kupaları'ndaki kahramanca performanslarına rağmen, Gana hem 2014 hem de 2022 turnuvalarında toplamda sadece bir maç kazanabildi. Black Stars'ı önümüzdeki grup maçlarında neler bekliyor?

Tarih Maç Yer Bilet 14 Haziran Pazar Gana - Panama BMO Field (Toronto) Bilet 23 Haziran Salı İngiltere - Gana Gillette Stadyumu (Foxborough) Bilet 27 Haziran Cumartesi Hırvatistan - Gana Lincoln Financial Field (Philadelphia) Bilet

İngiltere - Gana maç biletleri nasıl alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan biletler artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

İngiltere - Gana maçının biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 16 - Çeyrek Finaller Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 - 120 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030

Gillette Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Gillette Stadyumu, Massachusetts eyaletinin Foxborough şehrinde bulunan çok amaçlı bir stadyumdur. Stadyum, Boston şehir merkezinin yaklaşık 20 mil güneybatısında yer almaktadır. 2002 yılında açıldığından beri hem NFL'nin New England Patriots hem de MLS'nin New England Revolution takımlarının ana sahası olarak hizmet vermektedir.

Futbol dışında, dünyanın en büyük müzik yıldızlarının birçoğu Foxborough'daki bu mekanda sahne almıştır. 2025 yılında AC/DC, Kendrick Lamar, Post Malone, The Weeknd ve Coldplay, burada konser veren sanatçılardan sadece birkaçıydı. Bu yılın ilerleyen aylarında Usher, Bruno Mars ve Ed Sheeran gibi birçok sanatçı da Gillette Stadyumu'nda sahne alacak.

2026 FIFA Dünya Kupası için Gillette Stadyumu'nun seyirci kapasitesi 65.000 olup, bu sayıya 5.876 kulüp koltuğu ve 82 lüks loca dahildir. Stadyum, 2026 Dünya Kupası kapsamında toplamda yedi maça ev sahipliği yapacak; bunlardan beşi grup maçı, ikisi ise eleme turu karşılaşmaları olacaktır.

İngiltere - Gana maçından ne beklemeli?

ENG Son maç GHA 0 Galibiyetler 1 Beraberlik 0 Galibiyetler İngiltere 1 - 1 Gana 1 Gol sayısı 1 2,5 gol üzeri maçlar 0/1 Her iki takım da gol attı 1/1



