İngiltere - Gana 2026 FIFA Dünya Kupası Maç Öncesi: Bilmeniz Gereken Her Şey

İngiltere - Gana maçı 23 Haziran 2026 tarihinde saat 20:00 GMT ve 16:00 EST'de başlayacak.

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İngiltere - Gana: Maçın arka planı

L Grubu'ndaki her iki takım da açılış günündeki galibiyetlerinin ardından bu maçta da başarılı sonuçlar elde etmeye çalışacağından, bu karşılaşma büyük önem taşıyor. 1. maç gününün sonuçlarının ardından her iki takım da 3 puanla liderlik koltuğunu paylaşıyor. İngiltere, Dallas'ta Hırvatistan'ı 4-2'lik yüksek skorlu bir galibiyetle mağlup ederken, Gana ise Toronto'da Panama'yı 1-0'lık dramatik bir galibiyetle yendi. Bu sonuçların ardından Boston Stadyumu'nda (Gillette Stadyumu) hata payı önemli ölçüde azaldı. Her iki takım da, yoğun geçen açılış maçlarının ardından taktiksel uyum ve fiziksel toparlanmanın, eleme turu hedeflerinin gidişatını tamamen belirleyeceğini bilerek Foxborough’a gidiyor.

İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel, Hırvatlara iki gol yedikleri açık bir karşılaşmanın ardından takımının savunma konsantrasyonunu korumasını sağlamalıdır. Tuchel, tempoyu belirlemek, orta sahayı domine etmek ve dirençli Afrika savunma hattını aşmak için, Jude Bellingham’ın yaratıcı dehasına ve kaptan Harry Kane’in kusursuz vuruşlarına dayanan dinamik hücum oyuncularına güvenecektir. Karşılarında ise, deneyimli taktikçi Carlos Queiroz’un yönetimindeki, yapısal olarak sağlam ve morali yüksek bir Gana takımı yer alıyor. Beşinci ardışık turnuva katılımıyla tarih yazan Queiroz, açılış maçında kalesini gole kapatmayı başaran ustaca organize edilmiş bir savunma düzeni getiriyor; bu da Black Stars’a, üst düzey rakipleri cezalandırabilecek inatçı bir taktik şablonu ve tehlikeli bir geçiş üstünlüğü sağlıyor.

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Her iki takım da 1. Maç Günü’nde nasıl bir performans sergiledi?

İngiltere 4-2 Hırvatistan

Thomas Tuchel'in takımı, turnuvanın açılış turundaki en heyecan verici ve eğlenceli maçlardan birine imza attı ve Dallas'ta Hırvatistan'ı 4-2'lik skorla mağlup etti. Kaptan Harry Kane, forvet hattını mutlak bir otoriteyle yönetti; 12. dakikada kusursuz bir penaltı vuruşuyla skoru açtı ve devre bitmeden hemen önce ikinci golünü attı.

Hırvatlar ise pes etmedi; Martin Baturina ve Petar Musa’nın kusursuz vuruşlarıyla geri dönmeyi başardı ve iki kez skoru eşitledi. Ancak İngiltere’nin hücumdaki derinliği, ikinci yarıda rakibi sonunda ezip geçti. Jude Bellingham, devre arasından hemen sonra keskin bir vuruşla takımını yeniden öne geçirdi; ardından Marcus Rashford, 85. dakikada skoru kesinleştirdi. Her iki takımın da açık bir oyun sergilediği bu maç, Tuchel'in ele alması gereken birkaç savunma zaafını ortaya çıkarsa da, Üç Aslanlar gol farkıyla L Grubu'nun zirvesine yerleşti.

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Gana 1-0 Panama

Carlos Queiroz’un oyuncuları Toronto’da inanılmaz bir taktik disiplin sergiledi ve Panama’ya karşı 1-0’lık dramatik bir galibiyet elde etmek için zorlu ve yıpratıcı bir mücadelenin üstesinden geldi. Black Stars, temkinli geçen ilk yarıda savunma düzenine büyük ölçüde güvenmek zorunda kaldı; kaleci Lawrence Ati Zigi, maçın başlarında Panama’nın ani hücumunu engelleyerek önemli bir kurtarış yaptı.

Kanada’da yağan yağmur altında, her iki takım da son üçte bir alanda etkili olamayınca maçın golsüz berabere biteceği düşünülüyordu. Ancak Queiroz’un taktiksel ısrarı, uzatma dakikalarının sonlarında büyük bir meyve verdi. 95. dakikada orta saha oyuncusu Caleb Yirenkyi, maçı kazandıran muhteşem bir golü ağlara gönderdi ve bu gol, teknik ekip ile deplasman taraftarları arasında coşkulu kutlamalara yol açtı. Maçın son dakikalarında gelen bu gol, Gana’nın İngiltere ile aynı puanda kalmasını sağladı ve 2. maç gününe girerken takıma büyük bir psikolojik ivme kazandırdı.

Her iki teknik direktör de hangi taktiksel ayarlamaları yapmalı?

İngiltere (Thomas Tuchel): Geçiş savunması ve orta saha konsantrasyonu

Thomas Tuchel'in, Dallas'ta Hırvatistan'a karşı dört gol getiren patlayıcı ve yüksek tempolu hücum planını değiştirmesi gerekmiyor. Jude Bellingham'ın bireysel parlaklığı ve kaptan Harry Kane'in ölümcül içgüdüsü, Üç Aslanlar'ın seçkin rakip dizilişlerini alt edebilecek ham ateş gücüne sahip olduğunu kanıtladı.

Ancak Tuchel, takımının ilk avantajını kaybetmesine ve ilk yarı bitmeden iki gol yemesine neden olan savunma hatalarını ve orta saha kontrolündeki eksiklikleri acımasızca gidermek zorundadır. Açılış maçında İngiltere’nin savunma hattı, doğrudan dikey koşular karşısında savunmasız görünüyordu ve zaman zaman beklerin ileriye çıkmasıyla dizilişini kaybediyordu. Hızlı kontrataklara odaklanmış, morali yüksek bir Gana takımı karşısında orta sahada topu kolayca kaybetmek ölümcül olacaktır. Tuchel’in öncelikli ayarlaması, orta saha savunmasına odaklanmalı; Declan Rice’a orta kanalları sıkı bir şekilde kontrol etmesini, geçiş alanlarını daraltmasını ve stoperlerinin açık alanlarda yalnız kalmasını önlemesini talimat vermelidir.

Gana (Carlos Queiroz): Agresif kontrpres ve son üçte bir sahadaki top hızı

Carlos Queiroz’un, Toronto’da Panama’nın baskısını kahramanca absorbe ederek 1-0’lık gol yemeden galibiyet elde etmesini sağlayan son derece disiplinli savunma planını bozmasına gerek yok. Savunma yapısı, deneyimli Portekizli teknik direktörün yönetimindeki Gana’nın en önemli varlığı olmaya devam ediyor; ancak 2. maç günü, Black Stars’ın topu son üçte bir alana nasıl taşıyacağı konusunda keskin bir yeniden ayarlama gerektiriyor.

Yüksek tempolu bir koşu yarışına çekilebilen İngiliz savunma bloğu karşısında, tamamen pasif kalmak ya da orta sahada topu çok fazla yanlara taşımak, dayanılmaz bir baskıya davetiye çıkaracaktır. Queiroz’un taktiksel ayarlaması, takımının hücumdaki agresifliğini ve geçiş hızını artırmaya odaklanmalı ve 1. maç gününde dikkat çektiği ilk yarıdaki “naif” agresiflik eksikliğini gidermelidir. Gana top kaybına neden olduğunda, orta saha oyuncuları hızlı ve doğrudan dikey paslarla İngiltere’nin ilk kontrpresini aşmalıdır. İngiltere’nin üst üste binen beklerinin geride bıraktığı boş alanları değerlendirmek için patlayıcı kanat geçişlerinden yararlanmak, Tuchel’in savunma hattını zorlamak ve grup favorisini sarsmak için gerekli desteği sağlamak açısından kritik öneme sahip olacaktır.

2. Maç Günü öncesinde takımla ilgili son gelişmeler nelerdir?

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İngiltere kadro haberleri

Thomas Tuchel'in New England'a giderken önündeki en büyük zorluk, takımının savunmadaki konsantrasyonunu artırırken, yıldız oyuncularının fiziksel yükünü yönetmektir. Three Lions için şanslı olan ise, Hırvatistan'a karşı 4-2'lik yüksek tempolu açılış galibiyetinden yeni sakatlık endişeleri veya cezalı oyuncu sorunları olmadan çıkmış olmalarıdır; bu da Tuchel'e seçebileceği tam kadro bırakmıştır.

Başlangıçtaki taktik dizilişin de teyit ettiği gibi, İngiltere esnek 4-2-3-1 sistemini temel alacak. Kaleci Jordan Pickford, kaleyi koruma görevini sürdürecek ve dörtlü savunmasından çok daha üstün bir koruma bekleyecek. Stoperler John Stones ve Ezri Konsa, Dallas’ta ortaya çıkan savunma boşluklarını gidermek için merkezde ortaklıklarını sürdürecek; yanlarında ise Reece James ve genç oyuncu Nico O’Reilly yer alacak. Orta sahanın lokomotifi Declan Rice, Elliot Anderson ile birlikte orta sahayı sağlamlaştırarak geçiş aşamalarında istikrarı sağlayacak.

Asıl merak konusu, Tuchel'in yaratıcı hatlarını nasıl yapılandıracağı. Real Madrid'in usta oyuncusu Jude Bellingham, 1. maç gününde attığı muhteşem golün ardından 10 numara pozisyonunda yerini garantiledi; onun yanında ise doğrudan gol tehdidi oluşturan Anthony Gordon ve Noni Madueke yer alacak. Forvette ise kaptan Harry Kane, Hırvatlar karşısında attığı iki golün ardından kendinden emin bir şekilde hücum hattına liderlik edecek. Ancak, İngiltere’nin dördüncü golünde yedek kulübesinden çıkarak muhteşem bir işbirliği sergileyen dinamik yedek oyuncular Marcus Rashford ve Bukayo Saka, ilk 11’de yer almak için yoğun bir baskı uyguluyor.

Gana takım haberleri

Carlos Queiroz, takımını İngiltere'nin en zorlu rakibine karşı hazırlarken, çok daha karmaşık bir kadro seçimi ve oyuncuların fiziksel olarak toparlanmasını sağlama sorunuyla karşı karşıya. Black Stars ile ilgili en çok konuşulan konu, Panama'ya karşı yağmur altında zorlu bir mücadelenin ardından elde edilen 1-0'lık galibiyetin yarattığı büyük fiziksel yorgunluğun yanı sıra, kalede yaşanan kritik durumu yönetmek.

Resmi kadro düzenine göre, Gana'nın temel yapısı disiplinli bir 4-2-3-1 dizilişi etrafında şekillenecek. Queiroz'un en büyük endişesi kalede yatıyor: 1. maç gününde ilk 11'de yer alan kaleci Lawrence Ati Zigi, devre arasında oyundan alındı ve yerine giren Benjamin Asare ise uzatma dakikalarında bir darbe aldı. Tıbbi ekip, Jerome Opoku ve Jonas Adjetey'den oluşan stoper ikilisinin arkasında kimin başlayacağını kesinleştirmeden önce her iki kaleciyi de değerlendirmek için aralıksız çalışıyor. Kanat bekleri Gideon Mensah ve Marvin Senaya, İngiltere'nin kanatlardan gelen çapraz ortalarla oluşturduğu tehditleri önlemek üzere yerlerini korumaya hazır.

Orta sahada ise Elisha Owusu, 1. maç gününün kahramanı Caleb Yirenkyi ile birlikte sahanın ortasını yönetmeye çalışacak. Yirenkyi, 95. dakikada dramatik bir şekilde öne çıkıp galibiyet golünü attıktan sonra, kendine güvenle yerini koruyor. Forvet hattında ise Antoine Semenyo, Maçın En İyi Oyuncusu seçildiği performansının üzerine koyarak, forvetteki tecrübeli yıldız Jordan Ayew’e destek verecek. Öte yandan, Kamaldeen Sulemana veErnest Nuamah kanatlarda görev alacak; ancak Toronto maçında son dakikalarda kritik bir asist yapan forvet Brandon Thomas-Asante de ilk 11’de yer almak için yoğun bir çaba gösteriyor.

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İngiltere - Gana: Önemli ikili mücadeleler

Harry Kane - Jerome Opoku

Hırvatistan karşısında ilk yarıda iki gol atan kaptan Harry Kane, Thomas Tuchel'in hücum hattının en tehlikeli oyuncusu ve en önemli hücum unsuru olmaya devam ediyor. Kane, 1. maç gününde kusursuz bir performans sergiledi; dünya klasmanındaki futbol zekasını kullanarak derinlere inip yaratıcı pas dizilerini yönlendirdi ve ceza sahası içindeki rakip savunma boşluklarını acımasızca cezalandırdı. Gana’nın organize savunma düzenini bozmak için Kane’in rolü hayati önem taşıyacak; fiziksel varlığını ve ustaca top tutma becerisini kullanarak savunmacıları sabitleyecek, yaratıcı orta saha oyuncularının gelmesi için boşluk yaratacak ve karşısına çıkan tüm değerli fırsatları gole çevirecektir.

Onu durdurma görevi, Panama ile oynanan açılış maçında Carlos Queiroz’un savunma hattının merkezini yöneten stoper Jerome Opoku’ya düşüyor. Gana’nın katı savunma yapısı, Toronto’da 1-0’lık galibiyetle kalesini gole kapatmada olağanüstü bir sağlamlık sergilese de, İngiliz takımın yıldız oyuncusu karşısında tamamen farklı ve çok daha karmaşık bir teknik sınava girecekler. Opoku, orta bölgede mutlak konsantrasyonunu ve kusursuz iletişimini sürdürmeli, üst düzey pozisyon alma becerisini kullanarak Kane’in keskin hareketlerini etkisiz hale getirmeli ve İngiliz kaptanın dönüp son üçte birde forvetlere pas atmasını engellemelidir.

Jude Bellingham - Caleb Yirenkyi

İngiliz takımının mutlak kalbi ve dinamik yaratıcı kıvılcımı olan Jude Bellingham, 1. maç gününde tempoyu tamamen belirledi ve Hırvatistan karşısında İngiltere'nin üstünlüğünü yeniden tesis eden hayati bir ikinci yarı golüyle muhteşem performansını taçlandırdı. Gana karşısında ise Bellingham’ın birincil hedefi, hatlar arasındaki boşlukları bulmak, yüksek dikey hızıyla orta saha tıkanıklığını aşmak ve merkezde hızlı sayı üstünlüğü yaratmak olacak. Eğer Bellingham’a orta sahada dönüp savunma hattına doğru ilerleyebilmesi için zaman ve alan tanınırsa, onun oyun görüşü ve patlayıcı doğrudan koşuları Gana’nın savunma düzenini kolayca dengesiz hale getirecektir.

Bu akıcı ve yaratıcı ritmi bozmak için sahada olacak olan isim ise Gana’nın öne çıkan orta saha oyuncusu ve 1. Maç Günü kahramanı Caleb Yirenkyi. Yirenkyi, açılış maçında Panama karşısında 95. dakikada dramatik bir galibiyet golünü atarak ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Ancak, topun olmadığı anlarda sergilediği defansif performansı, Boston Stadyumu’nda en zorlu sınava tabi tutulacak. Yirenkyi, orta sahadaki boşlukları daraltmak, Bellingham’ın derin pas oyununu başlatacak hamlelerine baskı yapmak ve dörtlü savunmasını korumak için pas vermediği anlardaki savunma pozisyonunu agresif bir şekilde yönetmeli; böylece “Üç Aslanlar”ın orta sahayı tamamen domine etmesini ve Gana’yı sürdürülemez bir savunma kabuğuna hapsetmesini engelleyebilir.

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L Grubu’ndaki olası senaryolar nasıl görünüyor?

İlk maç turunun ardından L Grubu’nda son derece rekabetçi bir ön grup oluşmuştur. İngiltere, Dallas’ta Hırvatistan’a karşı aldığı 4-2’lik ezici galibiyetin ardından 3 puan ve +2 gol farkıyla liderlik koltuğunda oturmaktadır. Gana ise Toronto’da Panama’ya karşı zorlu bir mücadelenin ardından 1-0’lık dramatik bir galibiyet elde ederek 3 puan ve +1 gol farkıyla ikinci sırada yer almaktadır.

Böylece hem Hırvatistan hem de Panama, sıfır puanla tablonun en altında yer alıyor. Boston Stadyumu’nda oynanacak bu 2. Maç Günü karşılaşması, son maç turu öncesinde eleme senaryolarını kesinleştirmek isteyen iki lider takım için matematiksel açıdan tam anlamıyla bir dönüm noktası niteliğinde.

İngiltere kazanırsa

Thomas Tuchel'in takımının galibiyeti, Üç Aslanlar'ı 6 puana taşıyarak onları 32'li tur için otomatik eleme eşiğine getirecektir. Hırvatistan-Panama maçının sonucuna bağlı olarak, İngiltere'nin galibiyeti, bir maç kala resmi olarak ilk iki sırayı garantilemesini sağlayabilir. En önemlisi, bu galibiyet onlara grup aşamasının son maçına girerken paha biçilmez bir güvenlik payı sağlarken, Carlos Queiroz'un takımını 3 puanda dondurur ve 3. maç gününde Hırvatistan karşısında belirleyici bir sonuç alma konusunda büyük baskı altında bırakır.

Gana kazanırsa

Carlos Queiroz’un oyuncuları üç puanı alırlarsa, grup sıralaması tamamen altüst olur ve Kara Yıldızlar, L Grubu’nu kazanma yolunda en avantajlı konuma geçer. Altı puana ulaşan Gana, eleme turlarının eşiğine gelir ve diğer grup maçının sonucuna bağlı olarak tur atlamayı garantileme şansı yakalar. Tersine, bu senaryo İngiltere'yi 3 puanda dondurur ve onları Panama ile oynayacakları, yüksek riskli ve maksimum baskı altındaki son grup karşılaşmasına zorlar; bu maçta, karmaşık üçüncü sıra wild card hesaplamalarına düşmemek için bir sonuç elde etmek tartışmasız bir zorunluluk haline gelir.

Beraberlik senaryosu

Foxborough’da alınacak bir puan, her iki takımı da 4’er puanla tablonun zirvesinde tamamen eşit durumda tutacak ve L Grubu’nun nihai sıralamasının dramatik bir son maç gününde belirlenmesine yol açacaktır. Beraberlik, her iki tarafın da yenilmezliğini koruyarak tur atlama için en iyi konumda kalmasını sağlar, ancak güvenlik marjlarını dar tutar. Bu durumda İngiltere, Panama ile oynayacağı son maça, galibiyetin muhtemelen birinciliği garantileyeceğini bilerek çıkarken, Gana da Hırvatistan karşısında benzer bir senaryoyla karşı karşıya kalacak ve her iki takım da grubu birincilikle tamamlayacak takımı belirlemek için gol farkı değişkenlerini yakından takip edecek.

Takım haberleri ve kadrolar

Thomas Tuchel, Gana maçı öncesinde İngiltere'nin muhtemel ilk 11'ini henüz açıklamadı ve şu aşamada resmi olarak bildirilen herhangi bir sakatlık veya ceza durumu bulunmuyor. Maçın başlama saatine yaklaştıkça yeni gelişmelerin açıklanması bekleniyor.

Carlos Queiroz da Gana açısından benzer bir durumda; şu anda kesinleşmiş bir kadro, sakatlık veya cezalı oyuncu bilgisi bulunmuyor. Her iki takımla ilgili haberler, maç öncesinde ortaya çıktıkça eklenecektir.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form durumu

İngiltere, son beş maçında G-G-M-B-G'lik bir performansla bu maça çıkıyor. En son 10 Haziran'da Kosta Rika'yı 3-0'lık rahat bir skorla mağlup ettiler; bu maçtan dört gün önce ise Yeni Zelanda'yı 1-0 yenmişlerdi. Bu hazırlık maçlarındaki galibiyetlerin öncesinde İngiltere, Mart ayında Japonya'ya 1-0 yenilmiş ve Uruguay ile 1-1 berabere kalmış, ardından Dünya Kupası elemelerinde Arnavutluk deplasmanında 2-0 galip gelmişti. Bu beş maçta İngiltere yedi gol atıp iki gol yedi.

Gana'nın son dönemdeki performansı ise endişe verici. Queiroz'un takımı son beş maçının dördünü kaybetti; tek puanını ise 2 Haziran'da Galler ile oynadığı 1-1'lik beraberlikten aldı. Mart ayında Meksika'ya 2-0, Almanya'ya 2-1 yenildiler ve Avusturya'ya karşı 5-1'lik ağır bir mağlubiyet aldılar. Aralık 2025'te Güney Afrika'ya karşı alınan 1-0'lık mağlubiyet, zorlu grup aşaması öncesinde teknik ekibi endişelendirecek bir seriyi tamamlıyor.

Karşılaşma Geçmişi

ENG Son maç GHA 0 Galibiyetler 1 Beraberlik 0 Galibiyetler İngiltere 1 - 1 Gana 1 Gol sayısı 1 2,5 gol üzeri maçlar 0/1 Her iki takım da gol attı 1/1

İngiltere ile Gana arasındaki kafa kafaya istatistikler, mevcut veriler ışığında sınırlıdır; kayıtlarda sadece bir karşılaşma bulunmaktadır. İki takım, 29 Mart 2011'de oynanan bir hazırlık maçında 1-1 berabere kalmıştı. Bu tek maç, iki ülke arasında gerçekleşen tek teyit edilmiş karşılaşmadır.

Puan Durumu

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