İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Trippier'e bahis suçlaması

29 yaşındaki İngiliz sağ bek, İngiltere Futbol Federasyonu tarafından bahis kurallarını çiğnediği gerekçesiyle suçlanıyor.

İngiltere Futbol Federasyonu, kariyerini İspanya ekiplerinden 'de sürdüren Kieran Trippler'in "oyuncuların bahis oynamasını veya başkalarına bahis oynattırmasını" yasaklayan kuralı ihlal ettiğini belirtti.

Federasyondan yapılan resmi açıklamada 29 yaşındaki İngiliz oyuncunun, talimatnamede iki adet bahis kuralını ihlal ettiği ve 18 Mayıs 2020 tarihine kadar savunma yapması gerektiği ifadeleri yer aldı.

Söz konusu ihlalin, Trippier'in 'dan Atletico Madrid'e transfer olduğu 2019'un Temmuz ayında gerçekleştiği ifade edildi.

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İngiliz basınına konuşan Trippier, suçlamaları reddederek, "Profesyonel futbol hayatımda hiçbir zaman futbola ilişkin bahis oynamadım. Başka bir kimse üzerinden de bahis yoluyla ekonomik çıkar sağlamadım." açıklamasını yaptı.