İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Paul Scholes'a bahis cezası
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İngiliz eski futbolcu Paul Scholes'un başı bahis oynadığı gerekçesiyle derde girdi.
İddiaya göre Scholes'un Ağustos 2015 - Ocak 2019 arasında 140 futbol maçına bahis oynadığı tespit edildi.
5. Lig ekibi Salford City'nin yüzde 10'luk hissesine sahip olan Scholes, 4. Lig ekibi Oldham Athletic'de de 31 gün teknik direktörlük yapmıştı.
İngiltere Futbol Federasyonu, Scholes'un bahis oynamasını 'görevi kötüye kullanma' kapsamında değerlendiriyor.