İngiltere Futbol Federasyonu, Manchester City'nin mali ihlaller davasında suçlu bulunmasına ilişkin kararın ciddi yansımalarına karşı uyarıda bulunarak, bağımsız komite tarafından verilen hükmün oyunun bütünlüğüne dair önemli soru işaretleri doğurduğunu vurguladı.

İngiltere Futbol Federasyonu, bugün cuma günü yaptığı resmi açıklamada şunları ifade etti: "Kararı ve yansımalarını dikkatle inceliyoruz ve gerektiğinde uygun adımları atacağız."

Federasyonun bu tavrı, Manchester City'nin 2009-2010 sezonundan 2017-2018 sezonuna kadar uzanan dönemde Premier Lig'in mali düzenlemelerini ihlal etmekle ilgili tüm suçlamalardan suçlu bulunmasının teyit edilmesinin ardından geldi.

Kulüp herhangi bir ihlal işlediğini reddetmeye devam etse de, karara itiraz başvurusunda bulunmak için cuma gününe kadar süresi bulunuyor.

İngiltere Futbol Federasyonu şunları ekledi: "Premier Lig ile Manchester City kulübü arasındaki süreç hâlâ devam ettiğinden, bu aşamada daha fazla yorum yapmayı düşünmüyoruz; ancak gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceğiz."

Beklenen itirazın merkezinde Abu Dabi finansmanı

Konuyla bağlantılı olarak, "BBC Sport" sitesine konuşan kaynaklar, Manchester City'nin itirazında başlıca sponsorluk anlaşmalarının kulüp sahiplerinden değil, Abu Dabi hükümetinden finansman aldığı argümanına dayanmasının beklendiğini bildirdi.

Bağımsız komitenin bulguları, City'nin, 830 milyon sterlini aşan gizli bir finansmanı saklamaya yönelik bir düzen kapsamında, bir dizi ticari ortakla "muvazaalı sözleşmeler" imzaladığına işaret etmişti.

Premier Lig ise, kulübün "yaklaşık on yıl boyunca lig kurallarını sistematik biçimde ihlal ettiğini" doğruladı.

Dava, gelecekteki hukuki adımlar beklenirken hâlâ açık durumda; olası itirazın neyle sonuçlanacağı ve gelişmelerin kulüp aleyhine ek işlemlere yol açıp açmayacağı merakla bekleniyor.