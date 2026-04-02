İngiltere Futbol Federasyonu, Maguire'ı suçluyor

İngiltere Futbol Federasyonu, Manchester United'ın Bournemouth ile 2-2 berabere biten maçında kırmızı kart gördükten sonra gösterdiği tepki nedeniyle Harry Maguire'a suçlama yöneltti.

33 yaşındaki Maguire, Premier Lig'in 31. haftasında oynanan maçın 78. dakikasında, ceza sahası içinde Bournemouth'un forveti Ivanelsson'u faulle durdurduğu için doğrudan kırmızı kart gördü.

Hakem Stuart Attwell'in kararı daha sonra Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi tarafından onaylandı ve ev sahibi takım penaltıyı gole çevirdi. Maguire ise karara öfkelenerek Attwell ve dördüncü hakem Matt Donohue ile yüzleşti.

Bu tepkisi başını belaya soktu. İngiltere Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Harry Maguire, 20 Mart'ta Premier Lig'de Manchester United ile Bournemouth arasında oynanan maçın 78. dakikasında kırmızı kart gördükten sonra suçlandı" denildi.

Mirror gazetesine göre, İngiliz savunma oyuncusunun kırmızı kart gördükten sonra dördüncü hakeme karşı uygunsuz davranışta bulunduğu, küfürlü veya aşağılayıcı sözler kullandığı ya da kötü davranışta bulunduğu iddia ediliyor.

Gazete, Harry Maguire'ın yanıt vermek için 2 Nisan'a kadar süresi olduğunu da ekledi.

Maguire bir maçlık cezaya çarptırıldı, bu da 13 Nisan Pazartesi günü Leeds United ile oynanacak maçta forma giyemeyeceği anlamına geliyor, ancak kendisine yöneltilen suçlama nedeniyle cezası uzatılabilir.

Ayrıca okuyun: Karar verildi... Manchester United, Maguire'ın geleceğini belirledi







