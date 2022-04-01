İngiliz Futbol Federasyonu, son iki transfer döneminde her kulübün menajer ve aracılara ne kadar harcadığını özetleyen bir rapor yayınladı.

Rapor, Manchester City'nin ülkedeki diğer kulüplerden daha fazla harcadığını ve oyuncu temsilcilerine 41 milyon avro ödeme yaptığını ortaya koyuyor.

Çalışma süresi, 2 Şubat 2021'den 31 Ocak 2022'ye kadar uzanan son iki transfer dönemini kapsıyor.

Toplamda, Premier Lig kulüpleri 320 milyon avro ödedi. Bu, bir önceki yılın aynı dönemindeki miktarla neredeyse aynı.

Hangi takım, ne kadar ödedi?

Ligdeki tüm takımlara bakıldığında, Manchester City'nin 41 milyon euro'su, temsilcilere 34 milyon euro ödeyen ikinci Manchester United'ın çok önünde.

Menajer ve temsilci ücretlerine ödenen ücretlerin sıralamasında ilk 6 sürpriz değil.

Premier Lig'in 'Büyük Altılısı' kendi arasında sıralanmış durumda.

Üçüncü sırada Roman Abramovich krizi ile sarsılan Chelsea yer alırken Maviler, menajerlere 33 milyon avro ödedi.

Dördüncü sırada Manchester City ile zirve yarışında bulunan Jurgen Klopp'un ekibi var. Liverpool menajerlere 26 milyon avro ödedi.

5. ve 6. sıralarda ise Londra ekipleri Arsenal ve Tottenham bulunuyor.

Arsenal temsilcilere 21 milyon avro öderken Tottenham 15 milyon avro gibi bir ücret ödedi.

Listenin son sırasında ise Premier Lig'e bu sezon yükselen Brentford var. Ödedikleri sadece 4 milyon avro ile mütevazı bir transfer penceresi geçirdikleri belgelenmiş görünüyor.

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