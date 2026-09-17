İngiltere Futbol Federasyonu, Infantino'yu FIFA ile zor durumda bıraktı

Dünya Kupası hisselerinin satışı meselesi artık tamamlanmamış bir proje fikri olmaktan çıkmış, Uluslararası Futbol Federasyonu Başkanı Gianni Infantino'nun tahtını tehdit eden açık bir savaşa dönüşmüş durumda.

Görülmemiş bir tırmandırma hamlesiyle İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Debbie Hewitt, FIFA Başkanı'nın Dünya Kupası'ndan hisseleri özel yatırımcılara satmayı öngören köklü planına dair tam ve kapsamlı bir soruşturma açılmasını talep etti; ayrıca ABD Milli Takımı yıldızının cezasının kaldırılmasına yönelik ABD Başkanı Donald Trump'ın gizli bir telefon görüşmesine ilişkin detayları da açıkladı.

İngiliz "The Sun" gazetesine göre Hewitt, Infantino'ya ve FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafström'e sert bir mektup göndererek, gelecek ay yapılacak kritik FIFA konsey toplantısından önce satış planına ilişkin tüm belgelerin derhal açıklanmasını istedi.

Aynı zamanda FIFA başkan yardımcılığı görevini de yürüten Hewitt, tüm konsey üyelerinin dosyaların tamamını görmesi gerektiğini vurgulayarak, FIFA'nın küresel çaptaki öfke dalgasının ardından önerileri iptal ettiğini açıklamasına rağmen bağımsız bir incelemenin yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Hewitt'in talepleri satış dosyasıyla sınırlı kalmadı; ABD Milli Takımı forveti Folarin Balogun'un bu yaz Dünya Kupası'na katılmasına yönelik cezasının askıya alınmasıyla ilgili tartışmalı bir karara dair de resmi bir açıklama yapılmasını istedi.

Balogun'un, Bosna-Hersek karşısında gördüğü kırmızı kartın ardından Belçika ile oynanacak son 16 turu maçında forma giymemesi gerekiyordu; ancak Başkan Donald Trump'ın doğrudan araya girmesinin ardından ceza bir yıllığına askıya alındı ve forvet oyuncusu böylece maça çıkabildi.

Bu tırmanma, Infantino'nun fırtınaya rağmen tutumundan taviz vermediği ve gelecek mart ayındaki başkanlık seçimine yeniden aday olma niyetinde olduğunu teyit ettiği bir dönemde geldi.

Sızdırıldıktan sonra uluslararası kınamalar arasında rafa kaldırılan satış fikri, Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA" öncülüğündeki muhalifleri güçlerini toparlamaya itmişti. UEFA, Infantino istifa etmediği takdirde gelecekteki tüm FIFA turnuvalarından çekilmekle tehdit etmiş, ancak projeye geri dönülmeyeceğine dair verilen bir taahhüdün ardından ağustos ayında bu tehdidinden geri adım atmıştı.

Ne var ki savaş yargı alanına taşındı. UEFA, Asya Futbol Konfederasyonu ve CONCACAF, Infantino'yu turnuvayı 15 milyar sterlin olarak değerlendirmesinde sahtekârlık yapmakla suçladıkları davalar açtı; İsviçre makamlarını müdahaleye çağırdılar ve New York, Florida ile Colorado olmak üzere üç ABD eyaletinde "belge ifşası" davaları açtılar.

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FIFA Başkanı'na yönelik yeni bir darbeyle, aralarında İngiltere Federasyonu'nun da bulunduğu birçok ulusal federasyon, Infantino'ya verdikleri destek mektuplarını resmen geri çekti. Bu, gelecek mart ayındaki seçim savaşının FIFA tarihinin en çetin mücadelesi olabileceğine dair açık bir işaret.