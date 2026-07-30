Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" ile Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA" arasındaki gerilim, Avrupa milli takımlarının Gianni Infantino'nun turnuvayı özelleştirmeye yönelik tartışmalı planını hayata geçirmesi halinde Dünya Kupası'nı boykot etme tehdidinin ardından benzeri görülmemiş bir noktaya tırmandı.

Daha önce ortaya çıkan raporlar, ağır eleştirilerle karşı karşıya kalan FIFA başkanının, "FIFA Forward Enterprise" adı altında bir kardeş şirket kurarak başta Dünya Kupası olmak üzere turnuvalarının yönetimini bu şirkete devretmeyi ve ardından hisselerinin büyük bir bölümünü özel sektör yatırımcılarına satmayı planladığını ortaya koymuştu. Avrupa Futbol Federasyonu başkanı Aleksander Ceferin bu projeyi "tüm sınırların aşılması" olarak nitelendirmişti.

Avrupa Futbol Federasyonu, bugün 55 üye federasyonuyla acil bir toplantı düzenledi ve toplantının ardından tarihi bir kararla çıktı. Resmi açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bugünkü görüşmelerin sonucunda, bu öneriler yürürlükte kaldığı sürece Avrupa Futbol Federasyonu'na bağlı hiçbir milli takım herhangi bir FIFA turnuvasına katılmayacaktır; bu öneriden tamamen vazgeçilmedikçe ve FIFA'nın yönetim kurullarını veya turnuvalarını özel mülkiyete açmayacağına dair bağlayıcı güvenceler verilmedikçe."

Bu arada İngiltere Futbol Federasyonu sözcüsü, İngiliz "The Sun" gazetesine yaptığı belirleyici açıklamalarda şunları söyledi: "Avrupalı meslektaşlarımızla tek vücut olarak duruyor ve ortak tutumlarını tam anlamıyla destekliyoruz."

İngiltere Futbol Federasyonu temsilcisi şunları ekledi: "FIFA'nın planlarına karşıyız; Dünya Kupası futbola aittir ve her zaman öyle kalacaktır."

Bu tırmanış, dünyanın en büyük futbol etkinliğinin bir sonraki edisyonunu varoluşsal bir krizle karşı karşıya bırakıyor; zira boykot uygulanması halinde bu turnuva teorik olarak İngiltere, Fransa ve İspanya gibi devasa milli takımlar olmadan oynanacak.

FIFA ise projeyi geçirmek için 211 federasyonunun yalnızca çoğunluğunun onayına ihtiyaç duyduğunu öne sürüyor; bu da projenin Avrupa'nın desteği olmadan da başlatılabileceği anlamına geliyor. Ancak plana yönelik geniş çaplı eleştiriler yağdı; bunların en dikkat çekici olanı İngiltere Başbakanı Andy Burnham'dan geldi.

Burnham, "X" sitesinde şunları yazdı: "Futbol yatırımcılara ait değildir, taraftarlara aittir. Dünya Kupası bir meta değildir. Spor dünyasının en büyük müsabakasıdır ve hiçbir zaman satılacak birinin mülkü olmamıştır. Futbol taraftarlara aittir, her zaman öyle olmuştur ve her zaman öyle kalacaktır."