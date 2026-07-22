İngiltere Futbol Federasyonu bugün çarşamba günü, geçen sezon geniş tartışmalara yol açan casusluk davası nedeniyle Southampton teknik direktörü Tonda Ekert'e resmi olarak suçlama yöneltildiğini açıkladı.

"Reuters"ajansının aktardığına göre, İngiltere Federasyonu, Ekert'in Oxford United, Ipswich Town ve Middlesbrough kulüplerinin Southampton ile karşılaşmaları öncesindeki antrenmanlarının izlenmesine onay verdiğine inanıyor ve bu durum, müsabakayı düzenleyen yönetmeliklerin ihlali olarak değerlendirildi.

Ayrıca oku

Al Ahly ve Mısır Milli Takımı'nın iki yıldızı Suudi Federasyonu'nun masasında

Barcelona, Real Madrid oyuncusunun fotoğrafıyla taraftarlarını öfkelendirdi

Bağımsız bir disiplin komitesi, geçen mayıs ayında, teknik direktörün bu davranışa onay verdiğini kabul ettiğini açıklamıştı; bu da Southampton'ın Premier Lig'e yükselme play-off finalinden elenmesine yol açmıştı.

İngiltere Federasyonu'nun yürüttüğü soruşturmanın ardından, Ekert'e yönetmelikleri ihlal ettiği iddiasıyla kötü davranış suçlaması yöneltildi. Federasyon ise "X" platformundaki resmi hesabı üzerinden, teknik direktörün en geç 28 Temmuz tarihinde suçlamalara yanıt vermesinin talep edildiğini açıkladı.

Southampton'ın açıklaması

Southampton ise kendi cephesinden, suçlamadan haberdar olduğunu teyit eden bir açıklama yayımladı ve şöyle dedi: "Tonda ve kulüp, İngiltere Futbol Federasyonu ile tam ve şeffaf iş birliğini sürdürecek."

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı: "Kulüp, Premier Lig'e geri dönme hedefimize ulaşmak için çalışırken Tonda ve ekibine tam desteğini sürdürmeye devam edecek."

Southampton, rakiplerinin antrenmanlarını maçlardan 72 saatten kısa bir süre önce izlediğini kabul etmesinin ardından, "futbolun en pahalısı" olarak nitelendirilen Premier Lig'e yükselme play-off finalinden elenme cezasına çarptırılmıştı; zira bu maçı kazanmak sahibine ışıklar liginin yolunu açan biletin yanı sıra yaklaşık 200 milyon sterlin (268,1 milyon dolar) değerinde gelecekteki mali gelirler kazandırıyor.

Kriz sonrasında Alman teknik direktör Ekert, Southampton'ın sosyal medya hesapları üzerinden bir özür yayımlayarak, rakiplerin antrenmanlarını izlemenin daha önce görev yaptığı diğer lig şampiyonalarında "alışılmış bir uygulama" olduğunu vurguladı.