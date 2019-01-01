İngiltere Futbol Federasyonu, Bernardo Silva'ya 1 maç ceza verdi

Manchester City'de forma giyen Bernardo Silva, Benjamin Mendy hakkında paylaştığı ırkçılık içeren mesajı nedeniyle 1 maç men cezası aldı.

İngiltere Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Silva'nın 22 Eylül'de Twitter hesabından takım arkadaşı Mendy hakkında attığı mesajın, "ırkçı içerikli" olarak nitelendirildiği ve Portekizli oyuncuya 1 maç men ve 50 bin sterlin para cezaları verildiği belirtildi.

Bernardo Silva, 22 Eylül'de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Mendy'nin çocukluk fotoğrafını ve bir çikolata markasının maskotunu koymuş, altına ise "Tahmin edin kim?" notunu düşmüştü. Silva, tepkilerin artmasının ardından mesajı kaldırarak, "Bu dönemde arkadaşına şaka bile yapamıyorsun" ifadelerini kullanmıştı.

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Bu sezon formasıyla 17 resmi maça çıkan Bernardo Silva, 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Portekizli oyuncu İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında oynanacak karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

12 haftası geride kalan ligde 25 puan toplayan Manchester City, lider 'un 9 puan gerisinde dördüncü sırada bulunuyor.