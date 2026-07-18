İngiltere, Fransa’ya karşı çılgın bir 10-0’lık galibiyetin ardından üçüncü sırayı aldı

Fransa, Cumartesi günü oynanan üçüncülük maçında İngiltere’ye karşı (4-6) kıl payı yenildi. Görevinden ayrılacak olan Didier Deschamps’ın takımı, Miami’de ilk yarıyı çok daha keskin ve güçlü bir İngiltere karşısında 0-4 geride tamamladı; ancak ikinci yarıda attığı goller ve çok daha iyi bir oyun sergilemesiyle onurunu kurtardı. Buna rağmen, Dünya Kupası’nda üçüncülük İngiltere’nin oldu.

Ousmane Dembélé, Fransızlar'da yedek kulübesinde maça başladı; İngiltere'de ise Jude Bellingham, Harry Kane ve Anthony Gordon yedek olarak yer aldı. Thomas Tuchel'in takımı maça ideal bir başlangıç yaptı; Declan Rice, daha üçüncü dakikada ceza sahası dışından golü buldu.

İngiltere güven kazandı ve Marcus Rashford, yakın mesafeden çektiği şutun Fransa’nın zorlanarak savunmasıyla engellenmesi nedeniyle şanssızdı. Deschamps, takımının giderek güçlendiğini gördü ve Dean Henderson’ı ilk kez zorlayan isim Rayan Cherki oldu. Maçın başlangıcı oldukça heyecan vericiydi; İngiltere tekrar atağa geçti ancak Bukayo Saka’nın attığı 0-2’lik gol ofsayt nedeniyle iptal edilince hayal kırıklığına uğradı.

0-2 skoru yine de geldi; Rice mükemmel bir köşe vuruşu yaptı ve Ezri Konsa topu sağ köşeye kafayla gönderdi. Özellikle Kylian Mbappé, Fransa’nın dramatik başlangıcına hayretler içindeydi; takımın Miami’deki su molasına çok ihtiyacı var gibi görünüyordu. Moladan hemen sonra Mbappé, Henderson’ı geçti ancak Marc Guéhi topu çizgiden çıkardı. Ofsayt bayrağı kalktı, ancak bu karar haksızdı.

Mike Maignan, yarım saatten biraz fazla bir süre sonra Rashford’un sert şutunu yumruklarıyla kurtardı. Maç bir o yana bir bu yana giderken, Mbappé Henderson’a takıldı. Hatta Rashford’un pasıyla Saka nihayet golü bulduğunda skor 0-3’e gelen taraf İngiltere oldu. Fransa savunması bir kez daha parçalanmıştı ve tüm gerilim devre arasına girmeden yok olmuş gibi görünüyordu. İlk yarı bitmeden kısa bir süre önce Saka, skoru 0-4’e taşıyan golü attı.

Fransa, soyunma odasından hırsla çıktı ve Mbappé kısa sürede skoru 1-4'e getirdi. Bu, forvetin Dünya Kupası’ndaki dokuzuncu golüydü; Lionel Messi’den bir gol daha fazla. Fransızlar saldırmaya devam etti ve Adrien Rabiot’nun şutu az farkla dışarı çıktı. 54. dakikada 2-4 skoru nihayet kaydedildi: Bradley Barcola yakın mesafeden golü attı. İngiltere ezildi ve Dembélé’nin Henderson’a doğru şut atması ve Michael Olise’nin şutunun az farkla dışarı çıkması sayesinde şanslıydı.

Mbappé, topu sağ köşeye göndererek skoru 3-4'e getirip maça yeniden heyecan kattı. Bu, Dünya Kupası tarihindeki 22. golüydü ve bu sayede Messi'yi (21) tahtından indirdi. Bellingham, son çeyrek saatte oyuna girerek İngiltere’nin hücumda biraz daha güç kazanmasını sağladı ve büyük bir fırsatı kaçırdı. Maç bir o yana bir bu yana gidip gelirken, Olise’nin şutu az farkla dışarı çıktı; bu durum Fransız taraftarları hayrete düşürdü.

87. dakikada skor 4-4 değil, 3-5 oldu. Djed Spence ceza sahası içinde düşürüldü ve Saka 11 metreden golü atarak hat-trick'ini tamamladı. Fransa'nın muhteşem bir geri dönüşü gerçekleşmedi, ancak Dembélé skoru 4-5'e getirdi. Maçın son sözü, bir sprintin ardından 4-6'yı atan Bellingham'a ait oldu.