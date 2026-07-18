İngiltere - Fransa: Manchester United'ın 68 yıldır gördüğü en kötü istatistikler... ve Arsenal için iki tarihi olay

2026 Dünya Kupası üçüncülük maçında, bu Cumartesi akşamı Fransa karşısında sahaya çıkan İngiltere milli takım kadrosunda, 24 yıl sonra ilk kez 3 Arsenal oyuncusunun ilk 11'de yer alması dikkat çekti.

İstatistik ağı “Opta”ya göre, Declan Rice, Bukayo Saka ve ve Iberechi Eze ilk 11'de yer aldı. Bu, 2002 Dünya Kupası çeyrek finalinde Brezilya ile oynanan ve David Seaman, Sol Campbell ile Ashley Cole'un forma giydiği maçtan bu yana, İngiltere milli takımının bir Dünya Kupası maçında ilk kez üç Arsenal oyuncusunu sahaya sürmesi anlamına geliyor.

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Ayrıca Declan Rice, 1996 Avrupa Şampiyonası’nda kaptanlık pazubandını takan Tony Adams’ın ardından, büyük bir turnuvada (Dünya Kupası veya Avrupa Şampiyonası) İngiltere milli takımına kaptanlık yapan ikinci Arsenal oyuncusu oldu.

Buna karşılık, 2026 Dünya Kupası, 1958'den bu yana İngiltere milli takımı kadrosunda hiçbir Manchester United oyuncusunun yer almadığı ilk Dünya Kupası olacak.

İngiltere, yarı finalde Arjantin’e 2-1 yenilirken, Fransa da aynı turda İspanya’ya 2-0 mağlup oldu.







