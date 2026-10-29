Ivan Toney, hakkındaki darp iddiasına ilişkin davanın duruşma tarihi nihayet belirlenmiş olsa da yargılanmak için oldukça uzun süre bekleyecek. İngiltere millî takımının forveti, geçen yılın sonlarında Londra'nın merkezindeki popüler bir mekânda yaşanan yüzleşmeden kaynaklanan suçlamalara yanıt vermek üzere bu hafta bizzat mahkemeye çıktı.

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Toney, saldırı suçlamalarını reddetti

30 yaşındaki futbolcu, Southwark Crown Court'taki duruşmada fiilî bedensel zarara yol açan saldırı suçlaması karşısında resmen suçsuz olduğunu beyan etti. Suçlamalar, Aralık 2025'te Soho'daki bir gece kulübünde yaşanan arbedeyle ilgili. Toney'nin bu sırada Saber Da Silva'ya kafa attığı ve yumruk attığı iddia ediliyor.

Al-Ahli forveti yaralanmaya neden olduğunu reddetmese de hukuk ekibi, meşru müdafaa kapsamında hareket ettiğini savunuyor. Toney, duruşma öncesi oturuma altı erkekten oluşan bir grubun eşliğinde geldi ve kısa süren oturumun ardından koşulsuz kefaletle serbest bırakıldı.

Hâkim, mahkemelerdeki büyük dava birikimi için özür diledi

Duruşma için geçici tarih 12 Haziran 2028 olarak belirlendi. Hâkim Christopher Hehir, “basit” olarak nitelendirdiği bir dava için yaşanacak olağanüstü gecikmeyi kabul ederek eski Brentford yıldızından doğrudan özür diledi.

Hehir mahkemede, “Bu tarih çok uzak ve bunun için üzgünüm,” dedi. “Bildiğiniz üzere ceza mahkemeleri büyük bir baskı altında çalışıyor. Çeşitli nedenlerle önümüzde çok büyük bir dava birikimi var.”

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İlk suçlama, Metropolitan Police'in yürüttüğü soruşturmanın ardından temmuz ayında yöneltildi. O dönemde Toney'nin sözcüsü, forvetin bu gelişme karşısında “doğal olarak şoke olduğunu”, ancak mahkemede adını temize çıkarmayı beklediğini doğrulamıştı.

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Toney'nin Euro 2028'e katılımı belirsiz

Duruşmanın tarihi, Toney'nin millî takım hedefleri açısından büyük bir sorun yaratıyor. Hukuki sürecin, Birleşik Krallık ve İrlanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı Avrupa Şampiyonası'nın başlamasından yalnızca üç gün sonra başlaması planlanıyor.

Davanın dört güne kadar sürmesi ve turnuva takvimiyle doğrudan çakışması bekleniyor. Hâkim, duruşmaya katılmamanın suç teşkil ettiği konusunda futbolcuyu açıkça uyardı. Bu da Toney'nin söz konusu dönemde millî takım kadrosunda yer alamayacağı anlamına geliyor.

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Son Dünya Kupası'nda forma giymesine rağmen Toney, İngiltere'nin Uluslar Ligi maçları için açıklanan son kadroya alınmadı. Duruşma tarihi, millî takımdaki uzun vadeli geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırıyor.

Odağını yeniden Suudi Pro Ligi'ne çevirecek

Hukuki sürece yaklaşık 20 ay ara verilmesiyle Toney'nin artık dikkatini yeniden kulüp futboluna çevirmesi gerekiyor. 2024'te 40 milyon sterlinlik transferle Suudi Arabistan'a giden forvet, bu sezon Al-Ahli formasıyla çıktığı 14 maçta 13 gol kaydetti.

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Toney, bir sonraki millî maç arasından önce İngiltere millî takımına yeniden dönmeye çalışırken Orta Doğu'da lig mücadelesini sürdürecek.