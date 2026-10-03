İngiltere, cumartesi akşamı Uluslar Ligi'nde Hırvatistan'ı 0-7 mağlup ederek dev bir skor elde etti; Hırvatistan daha önce hiç bu kadar farklı kaybetmemişti. Ziggo Sport yorumcusu Danny Blind, özellikle İngiltere'nin hücum kalitesinden etkilendi.

"İnanılmaz", diyor Blind, küçük düşürülen Hırvatistan hakkında söze başlarken. "Tabii takımın düşüşte olduğunu görüyorsunuz. İnanılmaz derecede iyi bir jenerasyonları vardı. Mandzukic ve Rakitic, Modric artık sonlara geldi tabii, Perisic."

"Her şey açıklanabilir, nispeten küçük bir futbol ülkesi. Slaven Bilic ile yeni bir teknik direktörleri var, böyle olunca görevi devralıp özellikle ön tarafta müthiş kaliteye sahip bir takımdan böyle ağır bir yenilgi almak can yakıcı oluyor."

"Ve o kaliteye sahip olan oyuncuların hepsi de gol attı, farkı yarattı. Sadece Kane değil, Bellingham da, oyuna girip gol atan Rogers da, gol atan Saka da, çok formda olan Gordon da."

"Az önce, Arjantin'e karşı sadece savunma yapmalarının ne kadar hayal kırıklığı yarattığını fark ettim." Geçen Dünya Kupası'nın yarı finalinde İngiltere öne geçti, ardından otobüsü çekti ve bunun bedelini ödedi (1-2).

"Ön tarafta böyle üst düzey oyuncularınız varken..." diye devam etti Blind. "O zaman bundan çok ama çok az yararlandılar. Ama şimdi yararlanıyorlar ve Kane tabii ki bir fenomen olmaya devam ediyor. Üç maçta dört gol." Kane, bu milli maç döneminde daha önce hem Çekya'ya hem de dünya şampiyonu İspanya'ya karşı birer kez ağları havalandırmıştı.

"Ama İngiltere'yi izlemek de keyifli. Kulüplerinde de iyi iş çıkarıyorlar. FC Barcelona'daki Gordon", diyerek bir örnek veriyor Blind. "İzlemesi keyifli." Üç maç sonunda altı puanı bulunan İngiltere, salı günü milli maç dönemini sahasında Çekya ile oynayacağı maçla kapatacak.