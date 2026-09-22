İngiliz futbolunun efsanesi Gary Lineker, Manchester United yönetimini sert bir dille eleştirdi ve teknik direktör Michael Carrick yönetimindeki takımın sezona kötü başlamasıyla birlikte yaşanan sorunların sorumluluğunu kulübün sahibi Jim Ratcliffe'e yükledi.

Manchester United, beş hafta geride kalırken Premier Lig'de 5 puanla 12. sırada yer alıyor: (1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet). Takımın beklentilerin aksine bir çıkış yapmasının ardından Carrick ve kulüpteki geleceğini çevreleyen baskılar giderek arttı.

Lineker, Manchester United'daki sorunların yönetim piramidinin en tepesinden başladığını düşünüyor ve Ratcliffe'in 2024 yılında Glazer ailesinden kulüpte azınlık hissesi satın alarak sportif konuların sorumluluğunu üstlenmesinden bu yana oynadığı rolü eleştiriyor.

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Alman Bild gazetesi, Lineker'ın "The Rest Is Football" adlı podcast sırasında söylediklerini aktardı: "Manchester United'a baktığımda, en tepeden gelen sorunlar görüyorum. Glazer ailesini tebrik etmeliyim, çünkü kendilerinden daha kötü, sorumluluğu yüklenebilecek birini buldular ve tüm eleştirileri üstlensin diye onu en tepeye getirdiler. O kişi de Jim Ratcliffe."

Şunları ekledi: "Onu özellikle sevilen biri olarak görmüyorum ve kulübün şu anda yönetiliş biçimi tüm durumu son derece karmakarışık hale getiriyor. Bu yüzden Glazer ailesinin önünde şapka çıkarıyorum, çünkü tüm suçu üzerlerinden atmayı başardılar."

Ratcliffe, geçtiğimiz dönemde bazı kararları nedeniyle Manchester United taraftarlarının eleştirilerine maruz kaldı. Bunlar arasında kulüpteki çalışan sayısının azaltılması da vardı; onun gözetiminde 2025 yılı sonuna kadar yaklaşık 450 iş pozisyonu kaldırıldı, ayrıca bilet fiyatları da yükseltildi.

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Son dönemde altyapı bölümünde de başka bir kriz yaşandı. Bazı raporlar, 15 yaşındaki genç yetenek Jay Gabriel'in, Manchester United'ın artık büyük Avrupa kulüpleriyle yetenekler için rekabet edemeyeceğini düşündüğü için kulüpten ayrılmak istediğini belirtti.

Lineker'ın eleştirileri, teknik direktör Michael Carrick'in de takımın ligdeki kötü başlangıcının ardından giderek artan baskılarla karşı karşıya kaldığı bir dönemde geldi. Ratcliffe ise mülkiyet yapısına dahil olmasından bu yana kulüp içindeki sportif kararlardan sorumlu en önemli isimlerden biri olmaya devam ediyor.