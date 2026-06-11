İngiltere, Dünya Kupası'nın son hazırlık maçında Kosta Rika'yı 3-0 mağlup etti

İngiltere milli takımı, 2026 Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçında ABD'de Kosta Rika ile karşılaştığı karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazanarak moral kazandı.

İngiltere, Hırvatistan, Gana ve Panama ile birlikte 12. grupta yer alırken, Kosta Rika ise Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanamadı.

Maçın başlangıcı, gök gürültülü fırtına nedeniyle yaklaşık bir saat ertelendi.

"Üç Aslanlar" adına golleri Declan Rice (10. dakika), penaltıdan Anthony Gordon (68. dakika) ve Ollie Watkins (87. dakika) attı.

Video yardım sistemi, ilk yarının son dakikalarında Barcelona'nın yeni oyuncusu Anthony Gordon'un kazandığı bir penaltıyı iptal etti.

Üç Aslanlar, 17 Haziran'da Hırvatistan ile oynayacakları maçla 2026 Dünya Kupası'ndaki yolculuğuna başlayacak.