Goal.com
CanlıBiletler

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

İngiltere, Dünya Kupası'nın son hazırlık maçında Kosta Rika'yı 3-0 mağlup etti

İngiltere - Kosta Rika
İngiltere
Kosta Rika
Hazırlık Maçları
İngiltere - Hırvatistan
Hırvatistan
Dünya Kupası
İngiltere
Kosta Rika
ABD
Hırvatistan

Şimşekli fırtına maçın başlamasını geciktirdi

İngiltere milli takımı, 2026 Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçında ABD'de Kosta Rika ile karşılaştığı karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazanarak moral kazandı.

İngiltere, Hırvatistan, Gana ve Panama ile birlikte 12. grupta yer alırken, Kosta Rika ise Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanamadı.

Maçın başlangıcı, gök gürültülü fırtına nedeniyle yaklaşık bir saat ertelendi.

"Üç Aslanlar" adına golleri Declan Rice (10. dakika), penaltıdan Anthony Gordon (68. dakika) ve Ollie Watkins (87. dakika) attı.

Video yardım sistemi, ilk yarının son dakikalarında Barcelona'nın yeni oyuncusu Anthony Gordon'un kazandığı bir penaltıyı iptal etti.

Dünya Kupası
İngiltere crest
İngiltere
ENG
Hırvatistan crest
Hırvatistan
CRO

Üç Aslanlar, 17 Haziran'da Hırvatistan ile oynayacakları maçla 2026 Dünya Kupası'ndaki yolculuğuna başlayacak.

Reklam