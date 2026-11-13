Genç yıldız Lamine Yamal'ın sahalara dönmeye hazırlanması, Uluslar Ligi'nde İspanya ile karşılaşacak İngiltere için ciddi bir uyarı oldu. Luis de la Fuente'nin ekibi, perşembe günü yenilmezlik serisini 43 maça çıkardı. İspanya şimdi İngiltere'yi ağırlayacağı maçta en tehlikeli silahına yeniden kavuşmaya hazırlanıyor.

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İspanya yoluna kayıpsız devam ediyor

İspanya, perşembe günü Prag'da Çekya'yı rahat bir oyunla 2-0 yenerek Uluslar Ligi A3 Grubu'ndaki kusursuz performansını sürdürdü. Atletico Madridli Alex Baena ve Marc Pubill'in golleri, Luis de la Fuente'nin öğrencilerinin bu sezon çıktıkları beş maçın tamamını kazanmasını sağladı.

Bu sonuç, Dünya Kupası şampiyonu İspanya'nın yenilmezlik serisini de 43 maça çıkardı. Son yenilgisini Mart 2024'te Kolombiya karşısında alan İspanya'nın bu serisi, İngiltere'yi hafta sonunda bekleyen görevin ne kadar zorlu olduğunu gösteriyor.

De la Fuente'den sakatlık konusunda iyi haber

Barcelona'nın yıldızı Yamal, diz ağrısı nedeniyle Prag deplasmanında forma giyemedi. Genç oyuncu böylece bu sezon kulüp veya millî takım düzeyinde ilk kez bir maç kaçırdı. Perşembe gününe kadar üst üste 20 maçta ilk 11'de başlayan Yamal, bu süreçte 17 gol ve 13 asistlik etkileyici bir performans sergilemişti.

Ancak İspanyol teknik direktör, yıldız hücum oyuncusunun Madrid'de forma giymeye hazır olduğunu doğruladı. Real Sociedad'ın geri dönen forveti Mikel Oyarzabal da kadroda olacak.

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De la Fuente, Prag'daki galibiyetin ardından şunları söyledi: “Bazı iyi haberler var. Lamine Yamal artık kendini iyi hissediyor ve [cuma günü] kadroya katılmayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyor.

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“Mikel de daha iyi durumda. Biri öğle saatlerinde, diğeri biraz daha geç gelecek ama ikisi de [İngiltere maçında] bizimle olacak.”

Madrid'de grup liderliği belirlenecek

İspanya Prag'da üç puanı alırken İngiltere, Wembley'de Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla İngiltere, A3 Grubu'nda İspanya'nın üç puan gerisinde kaldı.

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İki güçlü takım da Uluslar Ligi çeyrek finalindeki yerini şimdiden garantiledi. Yine de pazar günü Atletico Madrid'in Metropolitano'sunda oynanacak karşılaşma, gruptan kimin lider çıkacağını belirleyecek.

Heyecan verici bir mücadele bekleyen De la Fuente sözlerini şöyle sürdürdü: “[Bu maç], dünyanın en iyi iki millî takımını izleme fırsatı olacak. Önümüzdeki dönemde bu ivmeyi korumak ve seriyi uzatmak istiyoruz. Ancak her maçla birlikte yenilgi biraz daha yaklaşıyor. İşin doğası böyle, ama mutluyuz ve başardıklarımızın değerini biliyoruz.”

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İngiltere'yi çok zorlu bir sınav bekliyor

İngiltere, millî takım futbolunun belki de en zorlu sınavıyla karşılaşacağını bilerek İspanya'nın başkentine gidiyor. İspanya'nın 43 maçlık yenilmezlik serisine son vermek, özellikle de Yamal'ın zaten çok etkili olan hücum hattına dönmesiyle, kusursuz bir performans gerektirecek.

Pazar günkü sonuç, yaklaşan eleme turlarındaki seri başı sıralamasını belirleyecek. İngiltere'nin grup liderliğini İspanya'dan alması, hedefleri konusunda güçlü bir mesaj olacak. Bunu başaramaması ise İspanya'nın uluslararası arenadaki mevcut üstünlüğünü bir kez daha ortaya koyacak.