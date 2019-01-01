İngiltere deplasmanda farklı kazandı: EURO 2020 Elemeleri'nde günün sonuçları (17 Kasım 2019)
EURO 2020'ye katılacak takımların belirlendiği eleme aşamasında bugün A, B ve H gruplarında karşılaşmalar tamamlandı.
A Grubu
Kosova 0-4 İngiltere
Grubun liderliğini daha önceden garantileyen İngiltere, deplasmanda karşılaştığı Kosova'yı 4-0 mağlup etti.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Harry Winks, 79. dakikada Harry Kane, 83. dakikada Marcus Rashford ve 90+1. dakikada Mason Mount kaydetti.
Harry Winks ve Mason Mount, A Milli Takım kariyerlerinde ilk defa gol sevinci yaşadı.
Oynadığı 8 maçın 7'sini kazanan İngiltere grubu 21 puanla birinci sırada tamamladı. Kosova ise 11 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Bulgaristan 1-0 Çekya
A Grubu'nun diğer maçında Bulgaristan, konuk ettiği Çekya'yı 1-0 yendi.
Vasil Bozhikov'un 56. dakikada attığı gol ev sahibine 3 puanı getirdi.
Bu sonucun ardından Bulgaristan grubu 6 puanla dördüncü, EURO 2020 biletini cebine koyarak maça çıkan Çekya ise 15 puanla ikinci sırada tamamladı.
B Grubu
Lüksemburg 0-2 Portekiz
Son Avrupa Şampiyonu Portekiz, deplasmanda karşılaştığı Lüksemburg'u 39. dakikada Bruno Fernandes ve 86. dakikada Cristiano Ronaldo'nun attığı gollerle 2-0 mağlup etti.
Puanını 17'ye yükselten Portekiz, grubu ikinci sırada bitirerek EURO 2020'ye katılma hakkını kazandı.
Grupları 4 puanla bitiren Lüksemburg ise elemeleri dördüncü sırada tamamladı.
Umutlarını son maça taşıyan Sırbistan, iki kere öne geçtiği mücadelede Ukrayna ile 2-2 berabere kaldı.
Ev sahibi ekibin gollerini 9. dakikada penaltıdan Dusan Tadic ve 56. dakikada Aleksandar Mitrovic kaydetti.
Ukrayna'nın golleri 32. dakikada Roman Yaremchuk ve 90+3. dakikada Artem Basedin'den geldi.
Puanını 14 yapan Sırbistan grubu üçüncü sırada tamamladı. Daha önceden liderliği garantileyen Ukrayna ise eleme aşamasını 20 puanla noktaladı.
H Grubu
Andorra 0-2 Türkiye
EURO 2020'ye katılmayı garantileyerek Andorra karşısında çıkan A Milli Takımımız, rakibini deplasmanda 2-0 mağlup etti.
Ay Yıldızlılar 17. dakikada Ömer Bayram'ın kaleciden dönen şutunu tamamlayan Enes Ünal'ın golüyle 1-0 öne geçti.
21. dakikada kazandırdığı penaltıyı gole çeviren Enes Ünal, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.
Elemeleri 23 puanla tamamlayan A Milli Takımımız, grubu Fransa'nın ardında ikinci sırada tamamladı.
Andorra ise 4 puanla beşinci sırada yer aldı.
Arnavutluk 0-2 Fransa
Son Dünya Şampiyonu Fransa, konuk olduğu Arnavutluk'u 2-0 yenmeyi başardı.
Fransa'ya galibiyeti 8. dakikada Corentin Tolisso ve 31. dakikada Antoine Griezmann'ın attığı goller getirdi.
Puanını 25'e yükselten Fransa, H Grubu'nu lider olarak tamamladı.
13 puanda kalan Arnavutluk ise dördüncü sırada yer aldı.
Moldova 1-2 İzlanda
Grubun diğer karşılaşmasında İzlanda ile Moldova 1-1 berabere kaldı.
İzlanda'nın golleri 17. dakikada Birkir Bjarnason ve 65. dakikada Gylfi Sigurdsson'dan geldi.
Moldova'nın tek golünü 56. dakikada Nicolai Milinceanu kaydetti.
İzlanda'nın ikinci golünün sahibi Gylfi Sigurdsson, 78. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu sonucun ardından İzlanda grubu 19 puanla üçüncü sırada bitirdi.
Oynadığı 10 maçta tek galibiyet alan 3 puanlı Moldova ise son sıradan kurtulamadı.