İngiltere Futbol Federasyonu, gelecek yaz düzenlenecek Uluslar Ligi finallerine ev sahipliği yarışına resmen katıldı. Bu adım, İngiltere'nin EURO 2028 hazırlıklarında önemli bir aşama. Grup aşamasında İspanya karşısında aldığı nefes kesen galibiyetin ardından İngiltere, turnuvanın hazirandaki son bölümünde Avrupa'nın önde gelen takımlarını kendi sahasında ağırlayabilir.

Reklam

İngiltere ev sahipliği yarışına katıldı

İngiltere, bu sezonki Uluslar Ligi finallerine ev sahipliğiyle ilgilendiğini resmen bildirdi. İngiltere Futbol Federasyonu (FA), turnuvanın son bölümünü kendi ülkesinde düzenlemek istiyor. Haziran 2027'de yapılması planlanan yarı finaller ve final, tek bir ülkede oynanıyor. FA bu önemli organizasyona ev sahipliği yapmaya istekli. Ancak ev sahipliği yarışı çekişmeli geçecek: Fransa ve İspanya da 9-13 Haziran arasında oynanması planlanan son dört maçı düzenlemek istediklerini UEFA'ya iletti.

FA ev sahipliği yapmak istese de karşılaşmaların oynanacağı statlar konusunda bazı lojistik belirsizlikler sürüyor. Wembley Stadyumu geleneksel olarak bu tür büyük uluslararası organizasyonların ilk tercihi, ancak gerekli tarihlerde kullanılabilir olup olmayacağına ilişkin sorular gündeme geldi. Ulusal statta haziran ayı için kamuoyuna duyurulan tek etkinlikler Sam Fender'ın iki konseri olsa da bunlar Uluslar Ligi finallerinden sonraya planlandı.

BBC Sport'a göre federasyon, altyapının UEFA'nın üst düzey dört takımlı bir turnuva için belirlediği şartları karşılamasını sağlamak üzere seçeneklerini değerlendiriyor.

Tuchel, Uluslar Ligi'ni başarıya giden bir basamak olarak görüyor

Ev sahipliği başvurusu, İngiltere'nin Madrid'de İspanya'yı 3-2 yenerek grubunu lider tamamlamasının ardından millî takımda iyimserliğin yeniden yükseldiği bir döneme denk geldi. Teknik direktör Thomas Tuchel, Uluslar Ligi şampiyonluğu için mücadele etmenin ve kupayı kazanma ihtimalinin EURO 2028 öncesinde takıma en büyük psikolojik desteği sağlayacağına inanıyor. Turnuvanın 2019'da başlamasından bu yana İngiltere finallere hiç ev sahipliği yapmadı. Portekiz, İtalya, Hollanda ve Almanya ise daha önce turnuvanın son turlarını düzenledi.

Reklam Reklam

İspanya'daki galibiyetin ardından konuşan Tuchel, kupaya ilişkin hedefini açıkça dile getirdi. Teknik direktör, BBC Sport'a şunları söyledi: "Geçen yıl kazandıklarında Portekiz'deki kutlamaları gördüm ve duydum. Avrupa Şampiyonası için yapabileceğimiz en iyi hazırlık bu. Henüz o kadar ilerisini düşünmüyoruz ama bu bir gerçek. Kendimizi kanıtlamak, özgüven kazanmak ve nerede olduğumuzu görmek için bu maçları en üst düzeyde oynamak istiyoruz … böylece oyunumuzda küçük değişiklikler gereken yerleri düzeltebiliriz. Uluslar Ligi bunun için biçilmiş kaftan. Kupayı kazanmak istiyoruz. Ama önce çeyrek finali kazanmamız gerekiyor."

Gözler çeyrek final kurasında

Getty Images

Grubunu lider bitiren İngiltere, bu cuma yapılacak çeyrek final kurasına seri başı olarak katılacak. Mart ayındaki iki maçlı eşleşmelerde bu avantaj önemli olabilir. İngiltere'nin muhtemel rakipleri Belçika, Hollanda, Danimarka ve Norveç. İlkbaharda turu geçmesi, Tuchel'in takımını hazirandaki finallere taşıyacak. UEFA'nın FA'nın başvurusunu onaylaması hâlinde İngiltere ev sahibi avantajından yararlanmayı umacak. UEFA genellikle ev sahibi ülkenin yarı finale katılan dört takımdan biri olmasını tercih ediyor.