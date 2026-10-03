İngiltere’den şok haber: ‘Başbakan Burnham, Manchester City sahipleri tarafından şantaja uğradı’

Britanya Başbakanı Andy Burnham şantajın kurbanı oldu. Fail: Birleşik Arap Emirlikleri. The Telegraph'a göre bu ülke, Manchester City'ye ağır ceza vermemesi için Burnham'a baskı yapıyor.

Geçen hafta cuma günü İngiltere'de bomba patladı. Manchester City, Premier League Finansal Kuralları'nı 114 kez ihlal etmekten suçlu bulundu.

Manchester City karara itiraz etti. Kulübün gerçekten suçlu olup olmadığı ve nasıl bir cezayla karşı karşıya kalacağı netleşene kadar aylar geçebilir.

Bu arada spekülasyonlar tüm hızıyla sürüyor. Perşembe günü Britanya Başbakanı Burnham da konuyla ilgili görüşünü paylaştı. Manchester'a yaptıkları çok sayıdaki yatırım nedeniyle, Arap sahiplerin kulübü satmasının İngiltere için bir felaket olacağını söyledi.

Bu sözleri büyük tepki çekti ve bir gün sonra geri adım atarak, “Hiçbir kulüp yasanın üstünde değildir” dedi. Cuma akşamı The Telegraph sarsıcı bir haber yayımladı.

Amerikan Silikon Vadisi'ne karşılık olarak Britanya hükümeti, Oxford ile Cambridge arasında dev bir teknoloji merkezi kurmayı planlıyor. Bunun için yatırımcılara büyük ihtiyaç var.

The Telegraph 'a göre söz konusu projeye büyük yatırım yapacak olan Arap şeyhleri, Burnham ve diğer Britanyalı siyasetçilere, Manchester City suçlu bulunursa o projeye para akışını keseceklerini söyledi.