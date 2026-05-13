İngiltere'den Michael Carrick'in Manchester United'daki geleceğiyle ilgili büyük haber

Sky Sports'un haberine göre, Manchester United kısa süre içinde Michael Carrick ile kalıcı teknik direktörlük görevi hakkında görüşecek. Medya kuruluşuna göre, İngiliz devi geçici teknik direktörü gelecek sezon da takımın başında görmek istiyor.

İngiliz basınına göre görüşmeler henüz başlamadı, ancak başlamak üzere. Sezonun son lig maçı olan Brighton deplasmanından önce, her iki taraf da masaya oturacak.

Carrick, Ocak ayı başında Rúben Amorim'in yerine atandı. Portekizli teknik adam bu sezon oynadığı yirmi maçta sadece sekiz galibiyet alırken, beş kez mağlup oldu ve yedi kez berabere kaldı. Bu durum onun erken ayrılmasına neden oldu ve ardından birkaç maçta yerine Darren Fletcher geçti.

44 yaşındaki eski milli oyuncu, işleri önemli ölçüde daha iyi yürütüyor. Carrick, takımın başında çıktığı on beş maçta tam on galibiyet elde etti ve United'ın ligde büyük bir atılım yapmasını sağladı.

Carrick, teknik direktörlük görevine Manchester City ile oynanan şehir derbisinde 2-0'lık güzel bir galibiyetle başladı. Bir hafta sonra, bu kez Arsenal deplasmanında yine güzel bir galibiyet geldi. Emirates Stadyumu'nda Carrick'in takımı 2-3 galip geldi.

Carrick'in görevi devraldığı 22. haftanın başında United, Premier League'de yedinci sıradaydı. Birkaç ay sonra kulüp, üçüncü sırayı garantiledi ve böylece Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde etti.

United'ın programında iki maç daha var. Bu hafta sonu Old Trafford'da Nottingham Forest ile karşılaşacaklar, ardından 24 Mayıs'ta Brighton deplasmanında sezonu kapatacaklar.