Dünya Kupası yedi aydan biraz fazla bir süre içinde başlayacak ve Katar 2022 kura çekimi Cuma günü Doha'da tamamlandı.

Şimdiye kadar, nitelikli ülkelerden 29'unun play-off'larda yerlerini güvence altına almak için üç takım daha olduğu doğrulandı.

Bazı ülkeler çekilişin kaderiyle diğerlerinden daha mutlu olacak ve burada GOAL kazananlara ve kaybedenlere rehberlik ediyor….

Kazananlar - İngiltere

Gareth Southgate'in kadrosu dört yıl önce yarı finale yükseldi ve B Grubu'ndan çıkmak için büyük bir favori olacak.

Haziran ayına ertelenen Avrupa’dan gelecek bir başka takımın onaylanmasıyla potansiyel olarak Ukrayna; İskoçya veya Galler'e karşı bir İngiliz 'derbisi' ile karşılaşabilirler.

Ancak, önceki beş denemelerinde grup aşamalarından hiç çıkamayan İran'a karşı bir açılış maçıyla başlayarak kuranın geri kalanından memnun kalacaklar.

1950 Dünya Kupası'nda İngiltere'yi şoke eden ABD, diğer rakiplerinden birisi olacak. Ancak onlar da yetenekli bir kadroya sahip olmalarına rağmen, Katar'daki yerlerini ayırtırken Kosta Rika'nın sadece gol averajıyla önündeydi.

Kaybedenler - Katar

Ev sahibi ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor ve gruptan çıkmak için zor bir görevle karşı karşıya.

21 Kasım'da Güney Amerika elemelerinden gelen Ekvador'a karşı oynayacakları ilk maçta turnuvaya başlayacaklar.

Belki de 2019 AFC Asya Kupası galipleri için takip etmesi en zor maçlarla kazanmaları gereken bir maç lacak.

Sadio Mane’nin takımı Senegal'i, Louis van Gaal yönetiminde en iyi formlarını yeniden bulan Hollanda takip ediyor.

Kazananlar - Fransa

1962'deki Brezilya'dan bu yana hiçbir ülke kazandığı kupayı yeniden elde edemedi, ancak Fransa'nın bunu yapma fırsatı veren bir kadrosu var.

Hem oyuncu hem de menajer olarak kupayı kazanan teknik direktör Didier Deschamps, bu beraberlik onlara güçlü bir ilerleme şansı verdiği için mutlu olabilir.

Fransa, tarihinde çok fazla karşılaşmadığı Danimarka ile ikinci kez oynayacak.

Bundan önce, grupta Tunus ile final için oynayan Birleşik Arap Emirlikleri, Peru veya Avustralya ile karşılaşacaklar.

Kaybedenler - Brezilya

Dünya Kupası'nın en başarılı takımı, eleme etaplarına katılmanın favorisi olacak, ancak bir “Ölüm Grubuna” düştüler.

Brezilya iki Avrupa ülkesine yenilme tehlikesiyle karşı karşıya ve geleneksel karşılaşmalardan kaçınırken, 2018'de grup aşamasında karşılaştıkları üç takımdan ikisine karşı sert bir sınavla yüzleşecekler.

Brezilya; Portekiz'in de aralarında bulunduğu bir grupta elemelerde yenilmeyen Sırbistan'a ve ardından İtalya'nın önünde yer alan İsviçre'ye karşı başlayacak.

Katar'a ulaşmak için Cezayir'i yenen Kamerun da zorlayıcı olacak, bu yüzden Tite'nin takımı turnuvaya zorlu başlıyor.

Kazananlar - Belçika

Bu, Brezilya tarafından dünyanın 1 numaralı takımı olarak tahttan indirilen Belçika'nın altın nesli için bir kupa kazanmak için son fırsat olabilir.

Emeklilikle ilgili herhangi bir öneri bulunmamakla birlikte, Kevin De Bruyne, Eden Hazard ve Axel Witsel gibi oyuncular, bir sonraki Avrupa Şampiyonası başladığında 33 yaşın üzerinde olacak.

Bir süperstar kadrosundaki birçok oyuncu kulüplerinde başarılı oldu ve birçok insan sonunda aynı şeyi ülkeleri için yapabileceklerini umuyorlar.

Kanada, Fas ve Hırvatistan'ın da aralarında bulunduğu bir grup, onlara son 16'ya kalmaları için güçlü bir şans veriyor. Orada, her şey mümkün.

Kaybedenler - Uruguay

H Grubu, Luis Suarez ve Edinson Cavani gibi yıldızlar için muhtemelen son Dünya Kupası olacak.

Suarez, 12 yıl önce son dakikada attığı golle Gana'yı Güney Afrika'yı çeyrek final maçında yıktı.

Uruguay, Gana ile tekrar karşı karşıya gelecek ve onlar, kesinlikle intikam peşinde olacaklar.

Aynı zamanda Cristiano Ronaldo'nun dünya sahnesindeki son dansı olacak ve süperstar, bir kez daha yetenekli Portekiz kadrosunun merkezinde olacak.

Güney Kore ise gruptaki kolay lokma olmayacak.

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