İngiltere'den bir futbolcu, milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel hakkında acımasız bir röportaj verdi

Marc Guehi, İngiltere ile Arjantin arasında oynanan Dünya Kupası yarı finalinin ardından kendi milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel’e sert eleştiriler yöneltti. Defans oyuncusu, Alman teknik adamın oyuncu değiştirme politikasını eleştirdi.

İngiltere, Çarşamba akşamı Anthony Gordon'un golüyle 1-0 öne geçti. Uzun süre İngilizler, 1966'dan bu yana ilk Dünya Kupası finaline doğru ilerliyor gibi görünüyordu, ta ki Enzo Fernandez maçın bitimine az kala beraberlik golünü atana kadar.

Arjantin bunun üzerine geri çekilmeyip galibiyet için tüm gücüyle saldırmaya karar verdi. Lionel Messi’nin ortasında Lautaro Martínez, uzatma dakikalarında galibiyet golünü kafayla attı.

İngiliz tarafında 90 dakika boyunca sahada kalan Guehi, Tuchel’in oyuncu değiştirme politikasını sert bir şekilde eleştirdi. Zira “Üç Aslanlar”ın teknik direktörü, oldukça defansif bir şekilde oyuncu değişiklikleri yaptı.

Anthony Gordon’un 1-0’lık golünün hemen ardından Tuchel, golcüyü sahadan almaya karar verdi. Forvet, savunma oyuncusu Ezri Konsa ile değiştirildi.

Manchester City’nin savunma oyuncusu Guehi için bu durum anlaşılmazdı. “Basınca devam etmeliydik. Sanki golün hemen ardından savunmacı bir zihniyete kapılmış gibi hissettim.”

“Şu anda gerçekten çok hayal kırıklığına uğradım, şimdilik söyleyecek başka bir şeyim yok,” diyen Guehi, BBC’ye verdiği röportajda sözlerini yuttu.