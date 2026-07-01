Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Dünya Kupası
team-logoİngiltere
Atlanta Stadium
team-logoKongo D. Cumhuriyeti
Book England vs DR Congo World Cup Tickets

Çeviri:

İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı için son dakika biletlerini nasıl alabilirsiniz: Dünya Kupası fiyatları, maç programı bilgileri, son dakika indirimleri ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Dünya Kupası
İngiltere
Kongo D. Cumhuriyeti

İngiltere, 32'li turda Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. İşte Dünya Kupası biletlerini nasıl temin edebileceğiniz

2026 Dünya Kupası eleme turlarının açılış maçı, Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere’nin 32’li turda Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelmesiyle Gürcistan’da kıtalararası bir mücadeleye sahne olacak.

Üç Aslanlar, Gana ile berabere kaldıkları ve Hırvatistan'ı rahat bir şekilde mağlup ettikleri maçların ardından Panama'yı 2-0 yenerek L Grubu'nu birinci sırada tamamlayarak tur atlamayı garantiledi.

İngiltere, Özbekistan’ı 3-1’lik etkileyici bir geri dönüş galibiyetiyle eleme turlarına yükselen, motivasyonu yüksek bir Kongo Demokratik Cumhuriyeti takımıyla karşı karşıya gelecek.

İngiltere - DR Kongo maçı ne zaman başlayacak?

İngiltere - DR Kongo Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde.

İşte bilmeniz gerekenler:

  • Son Dakika Satış Aşaması 1 Nisan'da başladı. Bu bir çekiliş değildir; biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabilmek için son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.
  • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

İngiltere - DR Kongo Dünya Kupası biletlerinin fiyatı ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler

Aşama / Kategori

Resmi Fiyat Aralığı

İkincil Piyasa Tahmini Aralığı

28 Haziran - 3 Temmuz

32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar)

225 $ – 540 $

550 $ – 3.200 $ (1.250 $)

28 Haziran - 3 Temmuz

32'li Tur (Standart Mekanlar)

225 $ – 540

400 $ – 2.800 $ (1.134 $)

4 Temmuz – 7 Temmuz

Son 16 Turu

240 $ – 640

650 $ – 4.200 $ (1.518 $)

9 Temmuz – 11 Temmuz

Çeyrek finaller

450 $ – 1.775 $

850 $ – 5.500 $ (2.348 $)

14 Temmuz – 15 Temmuz

Yarı finaller

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 Temmuz

Üçüncülük Maçı

250 $ – 800

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19 Temmuz

FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu)

1.490 $ – 7.875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti Dünya Kupası: Bilmeniz gereken her şey

İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti Form Durumu

ENG
-Form

Gol atıldı (Verildi)
10/2
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5

COD
-Form

Gol atıldı (Verildi)
5/5
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti takım haberleri

Daha fazla bilgi

  • 2026 FIFA Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Satış tarihleri, fiyatlar, dinamik fiyatlandırma ve daha fazlası
  • 2026 FIFA Dünya Kupası Final biletlerini nasıl alabilirsiniz: MetLife Stadyumu fiyatları, bilgiler ve daha fazlası
  • 2026 FIFA Dünya Kupası dinamik fiyatlandırma bilet rehberi: Dinamik fiyatlandırma ne anlama gelir?
  • En ucuz Dünya Kupası biletleri hangileridir?