İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti 2026 FIFA Dünya Kupası Maç Öncesi: Bilmeniz gereken her şey

İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti: Maç detayları

Dünya Kupası - World Cup Final Stage Atlanta Stadium

İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı, 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 16:00 GMT ve 12:00 EST'de başlayacak.

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İngiltere, tarihi bir eleme turu karşılaşmasında DR Kongo ile karşı karşıya gelecek

Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, başarılı grup aşamasının ivmesini eleme turlarına taşımak amacıyla Atlanta Stadyumu'nda 32'li turda sahaya çıkacak. Karşılarında, tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası eleme turlarına ulaşan ve teknik direktör Sébastien Desabre yönetiminde son derece disiplinli bir takım haline gelen, dirençli bir Kongo Demokratik Cumhuriyeti takımı yer alıyor

Üç Aslanlar ve Leoparlar buraya nasıl geldi?

İngiltere, 7 puanla L Grubu’nu lider tamamlayarak 32’li turlara sorunsuz bir şekilde yükseldi. Üç Aslanlar, Hırvatistan ve Panama’yı mağlup ettikten sonra Gana ile taktiksel bir beraberlik elde etti. Grup aşaması, Jude Bellingham ve Harry Kane’in gol konusunda önemli soruları yanıtlayarak liderliği pekiştirmeleriyle olumlu bir şekilde sona erdi.

DR Kongo’nun tarihi ilk eleme turu katılımına giden yolu, Afrika’nın en zorlu turnuva takımlarından biri haline geldiğini ortaya koydu. Zorlu K Grubu’nda mücadele eden Leopards, dört puanla en yüksek sıralamalı üçüncü takım oldu. Portekiz’e karşı unutulmaz bir 1-1 beraberlikle turnuvaya başlayan takım, Kolombiya’ya karşı 1-0’lık dar bir mağlubiyete rağmen, Özbekistan’ı 3-1’lik ezici bir skorla mağlup ederek toparlandı ve tur atlamayı garantiledi.

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Defansif taktik değişiklikler maçın gidişatını belirleyebilir

Bu karşılaşmada taktiksel esneklik ön plana çıkacak. Sébastien Desabre, takımını savunma istikrarı üzerine kurmuş ve görev süresi boyunca 57 maçta 29 kez kalesini gole kapatmayı başarmıştır. Desabre, geçmişte dörtlü savunmayı tercih etse de, bu turnuvada Portekiz gibi güçlü Avrupa ülkelerini zorlamak için katı bir beşli savunma bloğu kurmuştur.

İngiltere'nin yaratıcı oyuncularının hareket alanını kısıtlamak, sürekli baskıyı absorbe etmek ve kontratakta soğukkanlı bir şekilde gol aramak için disiplinli alçak bloklarına geri dönecekler. İngiltere, top kaybı anlarında keskin bir takip sergilemek zorunda kalacak, çünkü geçiş anlarında kaybedilen her top, Kongo'nun direkt hücum hattı tarafından hızla ele geçirilecektir.

Favorileri sınayacak ölümcül kontratak silahları

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DR Kongo’nun hücum geçişleri, büyük ölçüde Yoane Wissa ile Cédric Bakambu arasındaki yıkıcı pas oyununa dayanıyor. Newcastle’daki ilk sezonunun ardından kendini kanıtlamak için büyük bir istekle oynayan Wissa, Kongo’nun grup aşamasındaki dört golünden üçünü atarak ölümcül bir formda.

Bu ikili, Sunderland’dan atletik ve ileriye dönük top taşıma yeteneğine sahip Noah Sadiki ile Lille’den büyük beğeni toplayan Ngal’ayel Mukau’nun yer aldığı güçlü ve çalışkan bir orta saha tarafından destekleniyor. Orta sahanın hareketliliği ile forvet hattının hızının oluşturduğu bu ikili tehdit, geri çekilen İngiltere kanat beklerinin geri dönüş hızlarını zorlayacak.

Sağlam savunma omurgası

İngiltere, Tuchel yönetiminde muazzam bir savunma uyumu sergiliyor; ancak son dönemde ayak bileği sorunları yaşayan Chelsea'den Reece James ve Liverpool'dan Jarell Quansah'ın fiziksel durumlarına dair endişeler devam ediyor. Üç Aslanlar, oyunu derinlerden yönetmek ve Jordan Pickford'un kalesini gole kapatma hedefini korumak için John Stones ve Marc Guéhi'den oluşan köklü stoper ikilisine güvenecek.

DR Kongo ise son derece istikrarlı ve üst düzey bir savunma hattıyla karşılık veriyor. Kaptan Chancel Mbemba, savunmanın kalbinde yer alırken, yanında West Ham’dan Aaron Wan-Bissaka, Burnley’den Axel Tuanzebe ve Lens’ten Arthur Masuaku gibi Premier Lig ve Avrupa deneyimine sahip isimler bulunuyor. Bu birim, tam kadroyla oynadığında nadiren tek gol farktan fazla mağlup olduğunu kanıtlamıştır; bu da İngiltere’nin bu savunmayı aşmaya çalışırken uzun ve metodik bir öğleden sonra geçireceği anlamına geliyor.

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İngiltere'nin 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford

Defans oyuncuları: Dan Burn, Trevoh Chalobah, Marc Guéhi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O'Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence, John Stones

Orta saha oyuncuları: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Morgan Rogers

Forvetler: Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins

Demokratik Kongo Cumhuriyeti 26 kişilik kadro

Kaleciler: Matthieu Epolo, Timothy Fayulu, Lionel Mpasi

Defans oyuncuları: Dylan Batubinsika, Gedoon Kalulu, Steve Kapuadi, Joris Kayembe, Arthur Masuaku, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka

Orta saha oyuncuları: Theo Bongonda, Brian Cipenga, Meshack Elia, Gael Kakuta, Edo Kayembe, Nathanael Mbuku, Samuel Moutoussamy, Ngal'ayel Mukau, Charles Pickel, Noah Sadiki, Aaron Tshibola

Forvetler: Cedric Bakambu, Simon Banza, Fiston Mayele, Yoane Wissa

Takım haberleri ve kadrolar

Thomas Tuchel, bu maç öncesinde resmi verilerde onaylanmış herhangi bir sakatlık veya ceza listesi yayınlamadı ve muhtemel bir kadro da açıklanmadı. Maçın başlama saatine yaklaştıkça güncellemeler bekleniyor. Form durumuyla ilgili en büyük endişe sağ bek pozisyonunda yaşanıyor; Jarrell Quansah, Panama maçında sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldığı için bu maçta oynayıp oynayamayacağı belirsiz. Daha olumlu bir gelişme olarak ise, baldır sakatlığını atlatmak için o maçta dinlendirilen Declan Rice'ın ilk 11'e dönmesi bekleniyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti tarafında ise Sebastien Desabre, resmi kanallar aracılığıyla henüz kadrosunu açıklamadı; sakatlık veya cezalı oyuncular hakkında da herhangi bir bilgi vermedi. Takımla ilgili yeni gelişmeler, öğrenilir öğrenilmez buraya eklenecektir.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form Durumu

İngiltere, son beş maçının dördünü kazanıp birini berabere tamamlayarak bu maça güçlü bir formda giriyor. En son Dünya Kupası grup aşamasında Panama'yı 2-0 mağlup ettiler ve turnuvanın açılış maçında da Hırvatistan'ı 4-2 yendiler. Kaybettikleri tek puan, Gana ile oynadıkları golsüz berabere kalan maçtan geldi. Bu beş maçta İngiltere on gol attı, iki gol yedi ve iki maçta kalesini gole kapattı.

DR Kongo'nun son dönemdeki performansı ise daha karışık. Takım, grup aşamasının son maçında Özbekistan'ı 3-1 mağlup ederek turnuvaya katılmayı garantilemede belirleyici bir rol oynadı. Bundan önce Portekiz ile 1-1 berabere kalmış ve Kolombiya'ya 1-0 yenilmişti. Turnuva öncesi oynadığı iki hazırlık maçında ise Danimarka ile 0-0 berabere kalmış ve Şili'ye 2-1 yenilmişti. Beş maçta DR Kongo beş gol attı ve dört gol yedi; galibiyet-beraberlik-mağlubiyet istatistikleri ise iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyetten oluşuyor.

Karşılaşma Geçmişi

Mevcut veri setinde İngiltere ile DR Kongo arasında herhangi bir kafa kafaya veri bulunmamaktadır. Bu karşılaşma, büyük bir turnuvanın bu aşamasında iki ülke arasında nadir görülen veya ilk kez gerçekleşen bir karşılaşma olabilir, ancak burada herhangi bir tarihsel maç kaydı teyit edilmemiştir.

Puan Durumu

İngiltere, L Grubu'nu birinci sırada tamamlarken, DR Kongo ise K Grubu'ndan üçüncü sırada tur atladı.