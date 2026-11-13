Harry Kane, Hırvatistan karşısında zorlu geçen maçta alınan galibiyetle İngiltere erkek millî takımı tarihinde en çok forma giyen oyuncu oldu ve İngiltere efsanesi konumunu resmen pekiştirdi. Kaptan, grup liderliğinin belirleneceği İspanya ile kritik Uluslar Ligi karşılaşmasına hemen odaklandı.

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Kane, duygusal anlara sahne olan Wembley gecesinde tarih yazdı

Kane, perşembe günü Wembley'de hem kişisel bir başarı hem de millî bir kutlama yaşadı. İngiltere'yi Hırvatistan karşısında kritik bir 2-1'lik galibiyete taşıdı. Bayern Münih'in 33 yaşındaki forveti, kısa süre önce kazandığı Ballon d'Or nedeniyle maç öncesinde onurlandırıldı. Ancak asıl tarihî an, sahaya çıkmasıyla yaşandı. Maça ilk 11'de başlayan Kane, İngiltere formasıyla 126. maçına çıkarak rekor kırdı ve Peter Shilton'ı geride bırakıp İngiltere erkek millî takımı tarihinde en fazla forma giyen oyuncu oldu.

Gergin geçen maçta farkı yaratan isim yine Kane oldu. Skor eşitken kaptan, baskının yüksek olduğu bir anda penaltıyı gole çevirerek İngiltere'nin Uluslar Ligi eleme aşamasına kalma yarışında iddiasını sürdürmesini sağladı. Kane, “Maçın başındaki karşılama inanılmaz bir jestti. Top dönmeye başladığında önemli olan galibiyeti ve üç puanı almak. Bu gece değerini kanıtlamak isteyen zorlu bir takıma karşı oynadık. Bence maçın büyük bölümünde iyi iş çıkardık. Sonlara doğru biraz yorulduk ama genel olarak pazar günü önümüzde harika bir maç olmasını sağlayan çok iyi bir galibiyetti,” dedi.

İspanya'ya kararlı mesaj

Bu galibiyet, pazar günü Metropolitano'da İspanya ile kazananın her şeyi alacağı bir karşılaşmanın önünü açtı. Luis de la Fuente'nin ekibi, Çekya'yı 2-0 yenerek çıkışını sürdürdü. Bu da İngiltere'nin rakibini geçip birinci sıraya yükselmek için deplasmanda kazanması gerektiği anlamına geliyor. Kane, özellikle İngiltere'nin turnuvanın önceki bölümünde İspanya'ya karşı aldığı dar farkla mağlubiyetin ardından, görevin büyüklüğünün farkında. Yine de kadronun bu mücadeleye hazır olduğuna inanıyor.

Forvet oyuncusu, “Hedefimizin birinci bitirmek olduğuna şüphe yok. Onlara karşı burada kaybettiğimiz ilk maçın ardından çok daha iyisini yapabileceğimizi biliyorduk. Birbirimize, ‘Bir sonraki maça kadar bütün maçları kazanalım ve ne olacağını görelim,’ dedik. Şimdi pazar günü neler yapabileceğimizi göstermek için mükemmel bir fırsatımız var,” ifadelerini kullandı.

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Penaltı noktasında telafi

Dünyanın en güvenilir golcülerinden biri olmasına rağmen Kane, millî araya kulübünde nadiren yaptığı bir hatanın ardından geldi. Bayern Münih formasıyla kullandığı önceki penaltıyı kaçırmıştı. Bu nedenle Hırvatistan karşısında penaltıyı gole çevirmesi, kendi ritmini yeniden yakalaması açısından önemliydi. İngiltere kaptanı, kendine özgü profesyonelliğiyle önceki kaçan penaltının Wembley'deki kritik anda konsantrasyonunu etkilemesine izin vermedi.

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Penaltının yarattığı baskı hakkında konuşan Kane, “Her zamanki gibiydi. Bayern'de son kullandığım penaltıyı kaçırdım, bu yüzden bir sonrakinde toparlanmaya çalışmanın her zaman önemli olduğunu düşünüyorum. Üst üste iki penaltı kaçırmamaya ve iyi bir vuruş yapmaya çalışıyorsunuz. Dün her zamanki gibi çalıştım. Şimdi mesele sahaya çıkıp iyi iş çıkarmak,” dedi.

Madrid öncesinde gelişim alanları var

Takımdaki hava olumlu olsa da Kane, Thomas Tuchel'in ekibinin İspanya'yı kendi sahasında yenebilmek için geliştirmesi gereken yönleri açıkça dile getirdi. Forvet oyuncusu, İngiltere'nin zaman zaman topa sahipken özensiz davrandığını ve maçın sonucunu çoktan belirlemiş olması gerekirken Hırvatistan'ın yeniden oyuna ortak olmasına izin verdiğini söyledi. Maç takvimi giderek ağırlaşırken yorgunluğun hem kulüp hem de millî takım düzeyinde etkisini göstermeye başladığını da kabul etti.

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Kane sözlerini şöyle tamamladı: “Bence özellikle kendi yarı sahamızda çok fazla kolay top kaybettik. Bu da maçın temposunu biraz düşürdü. İki ya da üç gol atacak kadar fırsat bulduk ama iyi bir takıma karşı oynadık. Kulüplerimiz ve millî takımlarımızla zorlu bir maç döneminin ortasındayız, bu yüzden her şeyin her zaman mükemmel olmasını bekleyemezsiniz. Elbette bazı yönlerden gelişebileceğimizi biliyoruz ve pazar günü kazanmak istiyorsak bunu yapmamız gerekecek. Ama sonuçta önemli olan bu gece galibiyeti almaktı.”