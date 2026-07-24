Güvenlik uzmanları ve kulüpler, Vicarage Road’daki ilk maçın sorunsuz şekilde oynanmasını sağlamak için alarma geçmiş durumda. Watford Observer’ın aktardığı bilgilere göre iki kulübün yetkilileri yakın temas halinde.

Taşkınlıkların ya da kontrolsüz taraftar akınının önüne geçmek için, stadyumun deplasman tribününün önünde Rostock taraftarları için özel bir fan zone oluşturulacak. Bu alan, maç günü yerel saatle 10.00’dan itibaren, yani 14.00’teki başlangıç düdüğünden dört saat önce, merkezi buluşma noktası olarak hizmet verecek. Hansa, taraftar bilgilendirmesinde yiyecek ve içecek konusunda hazırlık yapıldığını duyururken, ayrıca alanda "iyi müzik" olmasını umduğunu da belirtti.

İngiliz Championship ekibine karşı oynanacak maça ilgi çok büyük. Deplasman taraftarları için ayrılan 6000 biletin tamamı çok kısa süre içinde tükendi. Üçüncü lig ekibi için futbolun anavatanındaki bu karşılaşma bir ilki temsil ediyor: Kulübün 60 yıllık tarihinde Kogge, ilk kez bir maç için Ada’ya gidiyor.

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Hansa Rostock ilk kez İngiltere’de bir maç oynuyor

Bu arada Rostocklu yetkililer, karşılaşma öncesinde ortamı önleyici şekilde yatıştırmaya çalışıyor. Taraftarlara toplu halde beyaz kıyafetlerle gelmeleri ve orada uygun şekilde davranmaları çağrısı yapıldı.

Kulüp, taraftarlara doğrudan stadyuma karşı saygılı davranmaları yönünde çağrıda bulundu. Vicarage Road gibi geleneksel bir stadyumda konuk olabilmenin herkes için özel bir deneyim olması gerektiği belirtildi.

Geçen sezon Championship’i 16. sırada tamamlayan takımın stadı toplamda yaklaşık 22.000 seyirci kapasitesine sahip. Mecklenburg-Vorpommern’dan gelecek yoğun ilgi nedeniyle toplam kapasitenin dörtte birinden fazlası deplasman taraftarlarının elinde olacak. Bu nedenle atmosfer, üçüncü lig ekibi için iç saha maçı havası vaat ediyor.

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Hansa Rostock, DFB-Pokal 1. turunda kiminle oynayacak?

Bu ses getiren hazırlık maçı, Mecklenburg ekibi için atmosferi yüksek karşılaşmalar serisinin başlangıcını oluşturuyor. Kendi sahasında da heyecan hız kesmeden sürüyor: 2026/27 3. Lig sezonu öncesinde satışa sunulan 14.000 kombinenin tamamı şimdiden tükendi.

Takım için ciddiyet 9 Ağustos’ta TSG Hoffenheim’ın ikinci takımı karşısındaki ilk resmi maçla başlayacak. Ardından 16 Ağustos’ta Waldhof Mannheim’a karşı ilk iç saha maçı ve 21 Ağustos’ta DFB-Pokal’da VfB Stuttgart karşısındaki öne çıkan mücadele gelecek.