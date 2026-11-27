Dünya futbolunun en parlak yıldızlarından birinin geleceğini çevreleyen sessizliğin ardında, transfer piyasasında büyük bir değişimin habercisi olabilecek işaretler giderek artıyor. Erling Haaland, takımın düşen sonuçları ve hukuki geleceğini saran belirsizlik nedeniyle Manchester City'de zor günler geçiriyor. Bu durum, Real Madrid ve Barcelona gelişmeleri yakından takip ederken, Norveçli yıldızın ayrılığına dair spekülasyonları yeniden alevlendirdi.

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Fransız sitesi “Foot Mercato”, İngiliz ve İspanyol basınındaki haberlere dayandırdığı raporunda, Norveçli golcünün geleceğinin giderek daha fazla ilgi odağı haline geldiğini açıkladı. Habere göre son haftalarda moralinin bozulması, oyuncunun Manchester City'de kalıp kalmayacağı konusunda endişelere yol açtı. Rapor ayrıca kulübün finansal ihlaller nedeniyle karşılaşabileceği olası cezaların, Haaland'ın bir sonraki adresinin belirlenmesinde belirleyici rol oynayabileceğinin altını çizdi.

Krizin kökleri, Manchester City'nin Haaland'ın sözleşmesini 2034'e kadar uzattığını duyurduğu Ocak 2025'e uzanıyor. O dönemde bu adım, iki taraf arasındaki uzun soluklu birlikteliğin teyidi gibi görünüyordu. Ancak kulübün Premier Lig yönetimi karşısında yüz yüze olduğu finansal davanın yansımaları sürdükçe ve alt liglere düşürülmeye kadar varabilecek cezalar ihtimali gündemde kaldıkça tablo büyük ölçüde değişti. Buna sahadaki sonuçların gerilemesi de eklendi: Takım son 7 maçında yalnızca bir galibiyet alabildi ve bu durum Norveçli golcünün performansına ve psikolojisine de yansıdı.

Haaland'a yönelik eleştiriler, Fulham karşısındaki performansının ve Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile berabere kalmasının ardından açıkça görülen hayal kırıklığının ardından arttı. Bu durum, eski Liverpool yıldızı ve futbol yorumcusu Jamie Carragher'ı, kulübü saran krizlerin oyuncu üzerindeki etkisi konusunda uyarıda bulunmaya yöneltti.

Carragher, “Daily Telegraph” gazetesindeki yazısında Haaland'ın son haftalarda kendisi gibi görünmediğini belirterek, perde arkasında yaşananların oyuncunun durumu ve geleceği üzerinde bazılarının düşündüğünden daha büyük bir etkisi olabileceğini savundu.

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Carragher, Haaland'ın ayrılmak zorunda kalması halinde Premier Lig'in büyük bir kayba uğrayabileceği uyarısında bulundu. Norveçli golcünün, özellikle Harry Kane, Kevin De Bruyne ve Mohamed Salah gibi büyük isimlerin ayrılmasının ve Jude Bellingham'ın Premier Lig'de oynama deneyimi yaşamamasının ardından, ligin dünya çapındaki en önemli yıldızlarından biri olduğunu vurguladı. Carragher, Haaland'ın düzenli olarak olağanüstü gol performansları sergileyebilen son hücum yıldızlarından biri haline geldiğini ve krizin sürmesinin ligi pazarlama ve futbol açısından en önemli yüzlerinden birinden mahrum bırakabileceğini ifade etti.

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Öte yandan Haaland, Manchester City'ye yöneltilen finansal ihlallerin sorumluluğunu üstlenmeye pek hevesli görünmüyor. Norveçli golcü daha önce davayla ilgili sorulardan duyduğu rahatsızlığı dile getirmiş, suçlamaların ilgili olduğu yıllarda kulüpte bulunmadığını açıklamıştı.

Ancak Haaland'ın geleceği büyük ölçüde bağımsız komisyonun kararına ve kulübe verilebilecek cezalara bağlı kalacak. Bu durum İspanya'ya transferine dair spekülasyonların önünü açtı. Özellikle eski Manchester United yıldızı Gary Neville, “The Overlap” podcast'inde Haaland'ın en geç 18 ay içinde, hatta belki de bu sezon sona ermeden Real Madrid'e katılacağına inandığını söyledi. Neville, Vinicius Junior'ın ayrılmasını ve Kylian Mbappé'nin sol kanada kaymasını, Norveçli golcünün ise Eflatun-Beyazlılar'da santrfor pozisyonunda oynamasını beklediğini dile getirdi.

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Ancak gündemdeki tek İspanyol adresi Real Madrid değil. İspanyol gazetesi “El Nacional”, Barcelona'nın Haaland'ın tercih ettiği seçenek olduğunu ve oyuncunun bu sezonun sonunda Katalan kulübüne katılma isteğini çoktan dile getirdiğini yazdı. Bu gelişme, İspanyol futbolunun iki devini oyuncuyu kadrosuna katmak için heyecanlı bir yarışa girme ihtimaliyle karşı karşıya bırakıyor. Manchester City ise 2034'e kadar uzanan sözleşmeye sıkı sıkıya bağlı kalırken, beklenen cezalar ve oyuncunun nihai kararı, önümüzdeki dönemde Avrupa'nın en dikkat çekici olası transferlerinden birinin sonucunu belirleyecek en etkili iki faktör olmaya devam ediyor.