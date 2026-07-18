İngiltere’de FIFA’dan ayrılma ve alternatif bir federasyon kurulması yönünde talepler

İngiltere’yi 2-1 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası finaline yükseldikten sonra Arjantin milli takım oyuncularının üzerinde “Malvinas Adaları (Falkland) Arjantin’indir” yazan bir bayrağı kutlamaları üzerine Birleşik Krallık’ta tepkiler devam ediyor.

Arjantinli “TYC Sports” kanalına göre, İngiliz hükümeti yarı final maçının ardından yaşanan olayla ilgili olarak Uluslararası Futbol Federasyonu’ndan (FIFA) soruşturma açılmasını talep etmişti; ancak federasyondan herhangi bir resmi yanıt gelmeden, önde gelen İngiliz siyasetçilerden biri FIFA yönetimine yönelik eleştirilerini sertleştirdi.

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Birleşik Krallık’ın üçüncü büyük siyasi gücü olan Liberal Demokrat Parti’nin lideri Sir Ed Davey, İngiltere’nin Uluslararası Futbol Federasyonu’ndan (FIFA) ayrılmasını ve Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) ile diğer federasyonlarla işbirliği içinde yeni bir uluslararası kuruluş kurulması için çalışılmasını talep etti.

Sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir videoda Davy şunları söyledi: "Bu Dünya Kupası, FIFA'nın ne kadar tamamen çöktüğünü ortaya çıkardı" dedi ve FIFA'nın Arjantinli oyuncuların Malvinas/Falkland Adaları bayrağını kutlamasına müdahale etmemesini, ayrıca 16 turunda kırmızı kart görmesine rağmen ABD'li oyuncu Folarin'in Belçika ile oynanan çeyrek final maçında sahaya çıkmasının yol açtığı tartışmayı örnek gösterdi.

Sör Ed Davey şöyle konuştu: “Donald Trump’ın, ABD’ye verilen bir kırmızı kartı iptal ettirmek için Gianni Infantino’yu şahsen araması gibi son derece şüpheli bir olaydan, Arjantin’in Falkland bayrağıyla yaptığı kışkırtıcı manevra karşısında FIFA’nın yavaş tepkisine kadar, Infantino birbiri ardına kırmızı çizgileri aştı.”

Ve ekledi: “(Infantino) siyasi müdahaleye ve kurumsal açgözlülüğe izin verdi ve güzel sporumuzun dürüstlüğünü tamamen mahvetti. Buna ne zaman son vereceğiz?.. Artık FA (İngiltere Futbol Federasyonu), UEFA ve Avrupa yönetim organlarının öne çıkıp koordineli bir çekilme sürecini yönetme ve çekilme zamanı geldi... Diğer federasyonlarla işbirliği yaparak, taraftarlara gerçek öncelik veren temiz ve şeffaf bir yönetim organı kuralım.”