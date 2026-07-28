Manchester United'ın savunma oyuncusu Lisandro Martinez ile Liverpool'un orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister'dan oluşan Arjantinli ikili, Arjantin ile Üç Aslanlar milli takımlarını Dünya Kupası finallerinde karşı karşıya getiren ve Lionel Messi ile takım arkadaşlarının yarı finalde (2-1) galibiyetiyle sonuçlanan çetin mücadelenin ardından, İngiltere'nin kuzeybatısındaki evlerini korumak için özel güvenlik ekiplerinden yardım aldı.

Bu önleyici tedbir, İngiltere milli takımının elenmesinin ardından öfke ve gerginlik duygularının tırmanması üzerine, iki oyuncunun ikamet ettiği konutların çevresinde tam iki gün boyunca özel güvenlik unsurlarının bulundurulmasıyla hayata geçirildi. Özellikle de Martinez'in, galibiyet kutlamaları sırasında Mac Allister ile birlikte oyuncular Cristian Romero ve Juan Lo Celso'nun yanında üzerinde "Falkland Adaları Arjantinindir" yazan bir pankart kaldırdığı görüntülerin ardından bu adım atıldı; söz konusu kutlamalar geniş çaplı bir tartışmaya yol açtı.

İngiliz "The Sun" gazetesine göre, yetkililer Martinez veya Mac Allister'ın mülklerine yönelik herhangi bir saldırı veya tahribat girişimi kaydetmedi. Ayrıca Manchester United kulübü yönetiminin, savunma oyuncusunun kişisel olarak yararlandığı özel güvenlik düzenlemelerine müdahil olmadığı ortaya çıktı; bu adım, daha önce İngiliz oyunculara ait duvar resimlerinin futboldaki hayal kırıklıklarının ardından tahrip edilmesine benzer öfkeli tepkilerin önüne geçmek için bir tedbir olarak geldi.

Bu gerginliklere rağmen, Martinez 2022 yazında takıma katılmasından bu yana Manchester United taraftarları nezdinde büyük bir popülariteye sahip. "Old Trafford" taraftarları, onlarca yıldır Arjantinli oyunculara verdikleri desteğin bir göstergesi olarak "Arjantin" tezahüratında bulunmayı alışkanlık haline getirdi. Mac Allister de daha önce 2022 Dünya Kupası şampiyonluğunun ardından Brighton taraftarlarından aynı desteği görmüştü.