Manchester City, İngiltere Premier Lig'in mali düzenlemelerini ihlal ettiği yönündeki iddialarla ilgili davasında, dosyayı inceleyen bağımsız komisyonun kulübü kendisine yöneltilen suçlamaların büyük bölümünde suçlu bulduğunu belirten raporların ardından ağır bir darbe aldı. Karara bağlı olarak uygulanabilecek cezalar ise şu ana kadar belirlenmedi.

"The Athletic" sitesinin, gazeteci David Ornstein ve davaya vakıf olup kimliklerinin açıklanmaması şartıyla konuşan kaynaklara dayandırdığı habere göre, Manchester City mali düzenlemelere uymamakla ilgili 115 suçlamadan 114'ünde suçlu bulundu; kulübün bağımsız komisyonun aldığı kararı temyize götürmesi bekleniyor.

Dava, İngiltere Premier Lig'in Manchester City'ye, dava dosyasına göre 14 yıla yayılan mali ihlaller konusunda yönelttiği suçlamalara ve kulübün 2018 ile 2023 yılları arasında yürütülen soruşturmaya tam olarak işbirliği yapmamakla suçlanmasına dayanıyor.

Suçlamalar, 2009-2010 sezonundan 2017-2018 sezonuna kadar 9 sezon boyunca doğru mali bilgilerin sunulmamasını ve ayrıca 2009-2010 ile 2012-2013 sezonları arasındaki dönemde eski teknik direktör Roberto Mancini'nin maaşına ilişkin ayrıntıların tam olarak verilmemesini kapsıyordu.

İngiltere Ligi ayrıca kulübü, 2010-2011 sezonundan 2015-2016 sezonuna kadar olan dönemde oyunculara yapılan ödemelerle ilgili ayrıntılı bilgi sunmamakla ve davaya ilişkin sonraki soruşturmaya işbirliği yapmamakla suçladı.

Olası cezalar şu ana kadar belirlenmedi; işlemlerin kanıtladığı ihlallerin niteliğine bağlı olarak bu cezalar para cezaları ve puan silme cezalarını kapsayabilir. Ayrıca cezaların geriye dönük olarak önceki sezonları etkileme ve bunun İngiltere Premier Lig şampiyonlukları üzerinde doğurabileceği sonuçlar ihtimali de gündemde.

Buna karşılık Manchester City, raporlarda yer alan bilgileri teyit etmedi. "The Athletic", kulüp sözcüsünün "Süreç halen devam ediyor; önemli bazı yönleri hâlâ çözüm bekliyor ve sıkı gizliliğe tabi" dediğini aktardı ve kulübün tutumunun Şubat 2023'te yayımladığı açıklamayla halen uyumlu olduğunu vurguladı.

Manchester City o dönemde suçlamalar karşısında şaşkınlığını dile getirmiş ve davanın, dosyayla ilgili kanıtların tarafsız biçimde incelenmesi için bağımsız bir komisyona havale edilmesini; işlemlerin tamamlanmasını, nihai tutumun ve olası cezaların belirlenmesini beklerken memnuniyetle karşılamıştı.