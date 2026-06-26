İngiltere’de büyük endişe: As kadro oyuncusu sakatlık nedeniyle kadrodan çıktı ve oynayamayacak

The Guardian’ın haberine göre, Reece James İngiltere milli takımında sakatlık nedeniyle kadrodan çıktı. Defans oyuncusu, bu Dünya Kupası’nda The Three Lions’ın en az iki maçında forma giyemeyecek.

James, antrenman sırasında hamstringinde bir sakatlık geçirdi. Yaklaşık bir hafta sahalardan uzak kalacağı için bu hafif bir sakatlık olarak değerlendiriliyor.

James'in kadrodan düşmesi, milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel için çok kötü bir haber. Chelsea'nin sağ bek oyuncusu, Hırvatistan (4-2) ve Gana (0-0) ile oynanan ilk iki grup maçında ilk 11'de yer almıştı.

James’in sakatlanması, Tuchel’in daha önce sağ bek Toni Livramento’yu da kadrodan kaybetmiş olması nedeniyle daha da can sıkıcı. Travoh Chalobah, kadroda şu anda kalan tek seçenek.

James, İngiltere’nin Panama ile oynayacağı son grup maçını kesinlikle kaçıracak. İngiltere grubu birinci bitirirse, şu anki duruma göre bir sonraki turda Senegal ile oynanacak maçı da kaçırmak zorunda kalacak.