Bu, sıradan bir futbol transferi değildi. Mohamed Salah Trabzon'a geldiğinde şehirde her şey değişti: turizm, ekonomi, dünya çapında şöhret ve İngiltere'de bitmek bilmeyen sorular: "Mo'yu nasıl kadronuza kattınız?"

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Trabzonspor ve Türkiye Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, "TRT Spor" kanalındaki canlı yayında takımın yıldızı Mohamed Salah'ın transferine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Doğan, Salah'ın Trabzon'a gelişinin yalnızca sportif açıdan değil, şehrin turizmi ve ekonomisinin güçlenmesi açısından da büyük katkı sağladığını belirtti.

Türk futbolunun ekonomik yapısından kulüplerin pazarlama stratejilerine kadar pek çok konuda görüşlerini paylaşan Doğan, Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferine özel olarak değinerek şunları söyledi: "İngiltere'de, Salah'ı nasıl kadromuza kattığımızı soruyorlar."

Dünya yıldızlarının Türk futbolunda yer almasının uluslararası tanınırlık ve yayın gelirleri açısından önemini vurgulayan Doğan, "Pazarlama stratejileri belirleyici. Bu rakamın bu seviyeye ulaşmasından kimsenin şüphesi olmamalı" dedi.

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Doğan şöyle devam etti: "Galatasaray pek çok önemli yıldızı kadrosuna katıyor, Beşiktaş ve Fenerbahçe de öyle. Trabzonspor da Salah'ı transfer etti. İngiltere'de insanlar Mohamed Salah'ı nasıl kadromuza kattığımızı merak ediyor. Maçlar 50 ülkede yayınlanıyor. Bütün bunlar şehrin kalkınmasına katkı sağlamaz mı?"

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Trabzonspor Başkanı, Türk 61saat sitesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Salah, Trabzon turizmine büyük katkı sağladı."

Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferinin şehir üzerinde büyük bir etki yarattığını belirten Doğan, yıldız futbolcunun Trabzon'un tanıtımına ve turizmine yaptığı katkının altını çizdi.

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Doğan açıklamasını şöyle sürdürdü: "Osimhen'in Galatasaray'a transferi çok önemli bir transfer, onları tebrik etmemiz gerekiyor, biz de tebrik ettik. Vlahovic geldi. Fenerbahçe'nin kadrosunda da önemli yıldızlar var."

Doğan sözlerine şöyle ekledi: "Salah'ın Trabzonspor'a katılması, şehrin ve turizm sektörünün canlanmasına büyük katkı sağladı. Fırsatların çemberi genişledikçe işler daha iyiye gider. Sorun ekonomik, çözüm ise iletişimde yatıyor."

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Doğan, Türk futbolunun karşı karşıya olduğu ekonomik sorunların çözümü için kulüplerin güçlerini birleştirmesinin ve iletişim halinde olmasının önemine dikkat çekerek dünya yıldızlarının Süper Lig'e getirilmesinin futbol ekonomisi üzerinde olumlu bir etki yaratacağını vurguladı.

Trabzonspor Başkanı'na göre Salah transferi takıma yalnızca teknik bir katkı değil, tüm şehir için bütünlüklü bir projeydi. Mısırlı yıldız, dünyanın dört bir yanından ilgiyi beraberinde getirdi ve yeni taraftarların Trabzon'u keşfetmesinin, ziyaret etmesinin ve kültürünü tanımasının önünü açtı.

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Doğan, Türk futbolunun bu tür büyük transferlere yalnızca saha içindeki rekabet için değil, ligin değerini yükseltmek, yayın gelirlerini artırmak ve yatırımcılarla turistleri çekmek için de ihtiyaç duyduğuna inanıyor.

Doğan, Türk kulüplerinin olumsuz bir rekabet yerine kendi aralarında iş birliği yapması gerektiğini de dile getirdi. Zira herhangi bir kulübün bir dünya yıldızını transfer etmedeki başarısı, tüm lige ve genel olarak Türkiye ekonomisine olumlu yansıyor.