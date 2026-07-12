İngiltere’de, Arjantinlilerin Falkland Adaları’na ilişkin korosu tartışma yarattı

"Malvinas için, Diego için, Leo'nun son maçı için"; bu, Arjantinli oyuncuların DünyaKupası'nda soyunma odasında söyledikleri ve İngiltere'deki bazı medya kuruluşlarında tartışmalara yol açan bir şarkının sözleri.





Daily Mirror gazetesi, "Arjantin, maç öncesinde küçümseme duygusunu göstermekte hiç vakit kaybetmedi ve soyunma odasında Falkland Adaları için şarkı söylemeye geri döndü"diye hemen vurguladı. Burada kastedilen, Güney Amerikalıların hak iddia ettiği ancak Büyük Britanya tarafından yönetilen Falkland Adaları'ndaki savaştır: Geçen yüzyılın 80'li yıllarında iki ülkenin orduları karşı karşıya gelmiş ve yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti. Oysa Çarşamba günü, iki milli takım Dünya Kupası yarı finalinde karşı karşıya gelecek; bu maç hem Buenos Aires'te hem de Londra'da büyük bir heyecanla bekleniyor. "Lionel ile üçüncü kupayı kazandık, yeniden şampiyon olmak istiyoruz. Ve 32 yıl sonra, 'Scaloneta' Diez'den çalınan kupanın intikamını alacak, bize kaldırmamıza izin vermedikleri o kupanın. Formamızda dördüncü yıldızın parladığını görmek istiyorum," diyor Arjantinliler, Dünya Kupası'nın başından beri eşlik eden koroda - bu şarkı, daha önce "asla unutmayacağımız Malvinas'ta şehit düşenler için" kazanmayı talep eden Katar 2022 şarkısının izinden yazılmış.

İngiliz medyası için “Bu maç şimdiden bir tür intikam maçı olarak görülüyor”: “La Albiceleste, Mısır’a karşı geri dönüşün ardından soyunma odasında Falkland Adaları’na dair bir şarkıyla İngiltere’yi alay etti – Daily Mirror’ın haberine göre – Ve gece boyunca Lionel Messi ve arkadaşları taraftarlara katılarak, on yıllardır dolaşan farklı bir İngiliz karşıtı tezahüratı başlattılar.”



