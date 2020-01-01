İngiltere Championship için hedeflenen tarih 20 Haziran
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İngiltere Futbol Ligi'nden (EFL) yapılan açıklamada, güvenlik şartları sağlandığı takdirde ligin 20 Haziran'da seyircisiz olarak başlayacağı belirtildi.
Takımlara maçlarda 5 oyuncu değişikliği hakkı verileceği ve sezonun 30 Temmuz'da tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.
Lig fikstürünün ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı ifadeleri yer aldı.
Ligin bitimine 9 hafta kala Leeds United 71 puanla birinci, West Bromwich ise 70 puanla ikinci sırada yer alıyor.
37 hafta sonunda play-off potasında bulunan dört takım ise Fulham, Brentford, Nottingham Forest ve Preston North End.
Ülkede salgını nedeniyle ara verilen Premier Lig'in de 17 Haziran'da başlayacağı duyurulmuştu.