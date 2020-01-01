İngiltere Championship için hedeflenen tarih 20 Haziran

İngiltere'de salgın nedeniyle askıya alınan Championship'in 20 Haziran'da yeniden başlatılması planlanıyor.

İngiltere Futbol Ligi'nden (EFL) yapılan açıklamada, güvenlik şartları sağlandığı takdirde ligin 20 Haziran'da seyircisiz olarak başlayacağı belirtildi.

Takımlara maçlarda 5 oyuncu değişikliği hakkı verileceği ve sezonun 30 Temmuz'da tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.

Lig fikstürünün ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı ifadeleri yer aldı.

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Daha fazla takım

Ligin bitimine 9 hafta kala Leeds United 71 puanla birinci, West Bromwich ise 70 puanla ikinci sırada yer alıyor.

37 hafta sonunda play-off potasında bulunan dört takım ise , Brentford, Nottingham Forest ve Preston North End.

Ülkede salgını nedeniyle ara verilen Premier Lig'in de 17 Haziran'da başlayacağı duyurulmuştu.