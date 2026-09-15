İngiltere, 6 Ekim Salı günü Wembley Stadyumu'nda Çekya'yı ağırlayacak. Thomas Tuchel'in ekibi, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi macerasını A Ligi, A3 Grubu'nda İspanya ve Hırvatistan'la birlikte sürdürürken bu maça çıkacak. Bu karşılaşma, fikstürün erken bölümündeki yoğun açılış periyodunu tamamlayacak; bu süreçte İspanya maçı ve pencerenin daha önceki bölümünde Prag'a yapılacak deplasman yolculuğu da yer alıyor.

GOAL, fiyatlar, bulunabilirlik ve satın almak için en iyi yerler dahil olmak üzere İngiltere-Çekya maçının biletlerini hemen şimdi nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

İngiltere-Çekya UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

İngiltere-Çekya maçı Londra'daki Wembley Stadyumu'nda başlayacak, ancak resmî yayın bilgileri şu anda mevcut değil.

UEFA Nations League A - Hafta 4 6 Eki 2026 - 14:45 Wembley

İngiltere-Çekya biletleri nereden alınır?

Bu maçın biletleri ilk olarak resmî England Football bilet portalı üzerinden satışa sunuluyor. Genel satış daha geniş kamuya açılmadan önce öncelik, England Supporters Travel Club (ESTC) üyelerine ve My England Football ön satış üyelerine veriliyor.

Bu maç için bilet alırken bilinmesi gereken birkaç nokta şöyle:

ESTC'ye özel erişim – genel satıştan önce England Supporters Travel Club üyeleri için öncelikli pencere

My England Football ön satışı – biletler tamamen genel erişime açılmadan önce kayıtlı üyeler için ikinci bir öncelikli pencere

İndirimli fiyatlandırma – 65 yaş üstüne, öğrencilere ve 16 yaş altına indirimler, ayrıca özel bir Aile Tribünü

İkincil pazar – resmî sitedeki ilanlar tükenmişse StubHub başvurmanız gereken yer

Bu karşılaşmanın Wembley'i tamamen doldurma potansiyeli göz önüne alındığında, genel satış açılır açılmaz erken rezervasyon tavsiye ediliyor.

İngiltere-Çekya biletleri ne kadar?

England Football üzerinden resmî fiyatlandırma 35 £'dan başlıyor. Standart yetişkin biletleri, koltuk konumuna göre 35 £, 45 £, 65 £ ve 80 £ olarak satışa sunuluyor. Sınırlı sayıda İkinci Seviye koltuk ise 95 £ ve 120 £ fiyatla listeleniyor. Aile Tribünü'nde yetişkinler için fiyat 25 £, çocuklar için ise 12,50 £. ESTC üyelerine, kendilerine özel satış penceresi sırasında geçerli olmak üzere yalnızca üyelere özel 25 £'luk bir fiyat da sunuluyor.

StubHub, resmî sitedeki ilanlar tükenmişse başvurmanız gereken yer. Bu maç için ikincil pazardaki ilanlar şu anda yaklaşık 40 £'dan başlıyor.

Yüksek talep gören her millî maçta olduğu gibi, fiyatlar maç günü yaklaştıkça değişebilir. Bu yüzden belirli bir bütçeyle hareket ediyorsanız koltuğunuzu mümkün olduğunca erken garantilemek genellikle daha güvenli seçenektir.

İngiltere-Çekya UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

İngiltere-Çekya form durumu

İngiltere son beş maçının dördünü kazandı, birini kaybetti; bu süreçte 14 gol attı ve yedi gol yedi. Son maçında Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa'yı 6-4 mağlup etti. Tek yenilgisi ise yarı finalde Arjantin'e karşı geldi ve 2-1'lik skor turnuvasını noktaladı. İngiltere bu seri içinde Norveç, Meksika ve DR Kongo karşısında da galibiyet aldı.

Çekya'nın son beş maçlık performansında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet var. Son maçında Dünya Kupası grup aşamasında Meksika'ya 3-0 kaybetti, ayrıca Güney Kore'ye de 2-1 mağlup oldu. Güney Afrika ile 1-1 berabere kalırken Guatemala ve Kosova'yı mağlup etti. Bu beş maçlık süreçte altı gol atıp yedi gol yedi.

İngiltere-Çekya: Son karşılaşmalardaki tablo

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma Euro 2020'de oynandı ve İngiltere sahadan 1-0 galip ayrıldı. Ondan önce Çekya, 2019 Avrupa Şampiyonası elemelerinde İngiltere'yi 2-1 mağlup etmişti; aynı yılın daha önceki bölümünde oynanan diğer maçı ise İngiltere 5-0 kazandı. Kayıtlardaki dört karşılaşma arasında 2008'de oynanan ve 2-2 biten bir hazırlık maçı da bulunuyor. Bu da veri seti genelinde daha iyi tabloya sahip tarafın İngiltere olduğunu gösteriyor.



