İngiltere - Çekya: Maç detayları

UEFA Nations League A - Hafta 4 6 Eki 2026 - 14:45 Wembley

İngiltere ile Çekya, 6 Ekim 2026'da saat 18.45 GMT'de (14.45 EST / 19.45 BST / 20.45 SAST) karşı karşıya gelecek.

İngiltere, C Grubu'ndaki üstün serisini sürdürmek istiyor

İngiltere, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi A Ligi C Grubu kampanyasının 4. maç gününde Çek Cumhuriyeti'ni ağırlamak üzere Wembley Stadyumu'na dönüyor. Hafta sonunda deplasmanda sergilediği rekor kıran performansın ardından Thomas Tuchel'in ekibi, iç saha taraftarı önünde bu ivmeden yararlanmayı ve grup liderliğindeki kontrolünü pekiştirmeyi hedefliyor. Santi Denia'nın Çekya'sı için ise İspanya karşısındaki zorlu maçın ardından Londra'ya gitmek, iki hafta içinde İngiltere'ye karşı ikinci yenilgiden kaçınma hedefi doğrultusunda ciddi bir meydan okuma anlamına geliyor.

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İngiltere'nin Rijeka'daki yedi gollü resitali

İngiltere, 3 Ekim'deki 3. maç gününde Hırvatistan'ı deplasmanda 7-0 gibi net bir skorla mağlup etmesinin ardından salı gecesine büyük bir özgüvenle çıkıyor. Kaptan Harry Kane ile Bukayo Saka ikişer gol atarken, Jude Bellingham, Anthony Gordon ve oyuna sonradan giren Morgan Rogers da skora katkı verdi. Bu performans, Tuchel için 2. maç gününde Prag'da Çekya karşısında alınan 2-0'lık deplasman galibiyetinin ardından üst üste ikinci galibiyet anlamına geliyor ve İngiltere'yi son derece güçlü bir konuma taşıyor.

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Çeklerin Oviedo'daki geç disiplin sorunları

Çekya, 3 Ekim'deki 3. maç gününde Carlos Tartiere Stadyumu'nda İspanya'ya deplasmanda 3-1 yenilmesinin ardından yeniden toparlanma arayışıyla Wembley'e gidiyor. Jiří Sláma, 68. dakikada farkı bire indirdi ancak Ladislav Krejčí'nin 84. dakikada gördüğü ikinci sarı kart, takımının geri dönüş çabasını sekteye uğrattı ve ardından Mikel Merino İspanya'nın galibiyetini perçinledi. Cezası nedeniyle Krejčí'den yararlanamayacak olan Denia'nın ekibi, İngiltere'nin hücum hattını durdurmak için savunmada üst düzey disiplin göstermek zorunda.

Wembley düellosu: Savunma kompaktlığı yüksek tempolu hücumla buluşuyor

İki takım eylülde Prag'da karşılaştığında, ikinci yarıda Anthony Gordon ve Harry Kane'in attığı goller İngiltere'ye 2-0'lık galibiyeti getirmişti. İngiltere'de Jude Bellingham, Elliot Anderson ve Trent Alexander-Arnold'dan oluşan merkez üçlü, oyunun temposunu belirlemeye ve kanatlarda Bukayo Saka ile Anthony Gordon'u etkili kullanmaya çalışacak. Çekya ise Štěpán Chaloupek ve Robin Hranáč'ın liderliğindeki alçak blok savunmasına güvenecek, hızlı kontrataklarla Adam Hložek'i topla buluşturmayı hedefleyecek. C Grubu'nda kritik puanların söz konusu olduğu bu salı akşamı mücadelesi, ilk düdükten itibaren yüksek tempolu bir milli maç vaat ediyor.

Muhtemel ilk 11'ler

İngiltere: Pickford; Alexander-Arnold, Branthwaite, Chalobah, Hall; Lewis-Skelly, Anderson; Saka, Rogers, Eze; Kane

Çek Cumhuriyeti: Kinsky; Sacek, Chaloupek, Vitik, Slama; Kral, Sadilek; Radosta, Sulc, Lingr; Hlozek

Takım haberleri ve kadrolar

Thomas Tuchel, bu maç öncesinde oyuncuların fiziksel durumlarıyla ilgili soru işaretleriyle karşı karşıya. Hem Ezri Konsa hem de Nico O'Reilly, takım Prag'a gitmeden önceki grup antrenmanını kaçırdı ve Tuchel, ikiliden herhangi birinin oynayıp oynamayacağının henüz net olmadığını söyledi. Tahmini 11'de kalede James Trafford, savunmada Trent Alexander-Arnold, Marc Guehi, Ezri Konsa ve Lewis Hall, orta sahada Myles Lewis-Skelly, Jude Bellingham ve Elliot Anderson, hücumda ise Harry Kane'in arkasında Bukayo Saka ile Anthony Gordon yer alıyor. Başlama vuruşuna daha yakın bir zamanda güncellemeler eklenecek.

Çekya'da ise Santi Denia'nın kalede Lukas Hornicek'i, dörtlü savunmada Robin Hranac, Vladimir Coufal, Jiri Slama ve Stepan Chaloupek'i sahaya sürmesi bekleniyor. Orta sahada Michal Sadilek, Alex Kral ve Matej Radosta'nın görev yapması, Pavel Sulc ile Lukas Ambros'un da forvet Adam Hlozek'i desteklemesi öngörülüyor. Şu anda ev sahibi takım için listelenen herhangi bir sakatlık veya ceza bulunmuyor.

Form durumu

İngiltere, son beş maçında üç galibiyet alıp iki yenilgi yaşadı; 14 gol atarken kalesinde yedi gol gördü. Son sonucu, Uluslar Ligi'nde İspanya'ya karşı alınan 3-2'lik yenilgiydi, ancak ondan önce Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa'yı 6-4 mağlup etmişti. Bu süreçte Norveç ve Meksika galibiyetleri de yer alırken, diğer tek yenilgi yarı final aşamasında Arjantin'e karşı geldi.

Çekya ise son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi aldı; altı gol atıp sekiz gol yedi. Son maçında Uluslar Ligi'nde Hırvatistan'a 2-1 yenildi ve Dünya Kupası'na grup aşamasında Meksika'ya 3-0 kaybederek veda etti. Bu seride Güney Afrika ile 1-1 beraberlik ve Güney Kore'ye 2-1 yenilgi de yer aldı; tek galibiyet ise Guatemala karşısında geldi.

İkili rekabetteki geçmiş

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma Euro 2020'de oynandı ve İngiltere 1-0 kazandı. Son dört karşılaşmadaki üstün istatistik İngiltere'nin elinde; İngiltere üç galibiyet alırken Çekya'nın bir galibiyeti bulunuyor. Veri setindeki Çekya'nın tek galibiyeti, Ekim 2019'da Avrupa Şampiyonası elemelerinde Prag'da alınan 2-1'lik galibiyetti. Bu sonuç, aynı yılın başlarında Wembley'deki rövanş maçında İngiltere'nin 5-0 kazandığı karşılaşmanın ardından gelmişti.

Puan durumu