İngiltere - Çekya: Maç detayları

UEFA Nations League A - Hafta 4 6 Eki 2026 - 14:45 Wembley

İngiltere ile Çekya, 6 Ekim 2026'da saat 18.45 GMT'de (14.45 EST / 19.45 BST / 20.45 SAST) karşı karşıya gelecek.

İngiltere, C Grubu'ndaki baskın serisini sürdürmek istiyor

İngiltere, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi A Ligi C Grubu kampanyasının 4. maç günü için Çek Cumhuriyeti'ni ağırlamak üzere Wembley Stadyumu'na dönüyor. Hafta sonunda deplasmanda sergilenen rekor kıran performansın ardından Thomas Tuchel'in ekibi, iç saha taraftarı önünde bu ivmeden faydalanmayı ve grup zirvesindeki kontrolünü pekiştirmeyi hedefliyor. Santi Denia'nın Çekya'sı için ise İspanya karşısındaki zorlu maçın ardından Londra'ya yapılacak yolculuk, iki hafta dolmadan İngiltere'ye karşı ikinci yenilgiden kaçınma hedefiyle büyük bir meydan okuma anlamına geliyor.

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İngiltere'nin Rijeka'daki yedi gollü resitali

İngiltere, 3 Ekim'deki 3. maç gününde Hırvatistan'ı deplasmanda 7-0 gibi net bir skorla mağlup etmesinin ardından salı akşamına büyük bir özgüvenle çıkıyor. Acımasız hücum performansında kaptan Harry Kane ile Bukayo Saka ikişer gol atarken Jude Bellingham, Anthony Gordon ve oyuna sonradan giren Morgan Rogers da skora katkı verdi. Bu performans, Tuchel için 2. maç gününde Prag'da Çekya karşısında alınan 2-0'lık deplasman galibiyetinin ardından üst üste ikinci zafer anlamına geliyor ve İngiltere'yi son derece güçlü bir konuma taşıyor.

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Çekya'nın Oviedo'da son bölümde yaşadığı disiplin sorunları

Çekya, 3 Ekim'deki 3. maç gününde Carlos Tartiere Stadyumu'nda İspanya'ya deplasmanda 3-1 kaybettikten sonra yeniden toparlanma hedefiyle Wembley'e gidiyor. Jiří Sláma, 68. dakikada konuk ekibi farkı bire indiren golle umutlandırdı ancak Ladislav Krejčí'nin 84. dakikada gördüğü ikinci sarı kart, takımın baskısını sekteye uğrattı ve ardından Mikel Merino İspanya'nın galibiyetini perçinledi. Cezası nedeniyle Krejčí'den yararlanamayacak olan Denia'nın ekibi, İngiltere'nin hücum hattını durdurmak için çok yüksek savunma disiplini göstermek zorunda.

Wembley'de büyük kapışma: Sıkı savunma ile yüksek tempolu hücum karşı karşıya

İki takım eylülde Prag'da karşı karşıya geldiğinde, ikinci yarıda Anthony Gordon ve Harry Kane'in attığı goller İngiltere'ye 2-0'lık galibiyeti getirmişti. İngiltere'de Jude Bellingham, Elliot Anderson ve Trent Alexander-Arnold'dan oluşan merkez üçlü, oyunun temposunu belirlemeye ve kanatlarda Bukayo Saka ile Anthony Gordon'u etkili kullanmaya çalışacak. Çekya ise Štěpán Chaloupek ile Robin Hranáč'ın liderliğindeki derin savunmaya güvenecek ve hızlı kontrataklarda Adam Hložek'i topla buluşturmayı hedefleyecek. C Grubu'nda kritik puanların söz konusu olduğu bu salı günkü karşılaşma, ilk düdükten itibaren yoğun bir milli maç mücadelesi vadediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Thomas Tuchel, bu karşılaşma öncesinde oyuncuların fiziksel durumuna ilişkin bazı endişeler yaşıyor. Hem Ezri Konsa hem de Nico O'Reilly, takım Prag'a gitmeden önce yapılan grup antrenmanını kaçırdı ve Tuchel, ikisinden herhangi birinin oynayıp oynamayacağından henüz emin olmadığını söyledi. Muhtemel ilk 11'de kalede James Trafford, savunmada Trent Alexander-Arnold, Marc Guehi, Ezri Konsa ve Lewis Hall, orta sahada Myles Lewis-Skelly, Jude Bellingham ve Elliot Anderson, hücumda ise Harry Kane'in arkasında Bukayo Saka ile Anthony Gordon yer alıyor. Başlama vuruşuna yaklaştıkça güncellemeler eklenecek.

Çekya'da Santi Denia'nın, Robin Hranac, Vladimir Coufal, Jiri Slama ve Stepan Chaloupek'ten oluşan dörtlü savunmanın arkasında kaleye Lukas Hornicek'i koyması bekleniyor. Orta sahada Michal Sadilek, Alex Kral ve Matej Radosta'nın görev yapması öngörülürken, forvet Adam Hlozek'in arkasında Pavel Sulc ile Lukas Ambros'un oynaması bekleniyor. Ev sahibi takım için şu anda herhangi bir sakatlık ya da ceza listelenmiyor.

Form durumu

İngiltere, son beş maçının üçünü kazandı, ikisini kaybetti; bu süreçte 14 gol atıp yedi gol yedi. Son sonuçları Uluslar Ligi'nde İspanya'ya karşı alınan 3-2'lik yenilgiydi, ancak ondan önce Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa'yı 6-4 mağlup etmişti. Bu seride Norveç ve Meksika galibiyetleri de yer alırken, diğer tek yenilgi yarı final aşamasında Arjantin'e karşı geldi.

Çekya, son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi aldı; altı gol atıp sekiz gol yedi. Son maçında Uluslar Ligi'nde Hırvatistan'a 2-1 mağlup oldu ve Dünya Kupası'na da grup aşamasında Meksika'ya 3-0 yenilerek veda etti. Bu süreçte Güney Afrika ile 1-1 berabere kalırken Güney Kore'ye de 2-1 kaybetti; tek galibiyeti ise Guatemala'ya karşı geldi.

İkili rekabet geçmişi

Bu takımlar arasındaki en son karşılaşma Euro 2020'de oynandı ve İngiltere 1-0 kazandı. Son dört karşılaşmadaki tabloda İngiltere'nin üstünlüğü bulunuyor; İngiltere üç galibiyet alırken Çekya'nın bir galibiyeti var. Veri setindeki Çekya'nın tek galibiyeti, Ekim 2019'da Avrupa Şampiyonası elemelerinde Prag'da alınan 2-1'lik sonuçtu. Bu sonuç, aynı yılın başlarında Wembley'deki rövanşta İngiltere'nin 5-0'lık galibiyetinin ardından gelmişti.

Puan durumu