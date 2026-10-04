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UEFA Nations League A
team-logoİngiltere
Wembley
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İngiltere - Çek Cumhuriyeti UEFA Uluslar Ligi maç öncesi: Bilmeniz gereken her şey

İngiltere - Çek Cumhuriyeti
UEFA Nations League A
İngiltere
Çek Cumhuriyeti

UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere - Çek Cumhuriyeti (Çekya) maçının kapsamlı ön izlemesi. Salı gecesi Wembley Stadyumu'nda oynanacak bu C Grubu karşılaşması öncesinde 3. hafta sonuçlarını, son form durumunu ve öne çıkan hikâyeleri mercek altına alıyoruz.

İngiltere - Çekya: Maç detayları

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UEFA Nations League A - Hafta 4
Wembley

İngiltere ile Çekya, 6 Ekim 2026'da saat 18.45 GMT'de (14.45 EST / 19.45 BST / 20.45 SAST) karşı karşıya gelecek.

İngiltere, C Grubu'ndaki baskın serisini sürdürmek istiyor

İngiltere, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi A Ligi C Grubu kampanyasının 4. maç günü için Çek Cumhuriyeti'ni ağırlamak üzere Wembley Stadyumu'na dönüyor. Hafta sonunda deplasmanda sergilenen rekor kıran performansın ardından Thomas Tuchel'in ekibi, iç saha taraftarı önünde bu ivmeden faydalanmayı ve grup zirvesindeki kontrolünü pekiştirmeyi hedefliyor. Santi Denia'nın Çekya'sı için ise İspanya karşısındaki zorlu maçın ardından Londra'ya yapılacak yolculuk, iki hafta dolmadan İngiltere'ye karşı ikinci yenilgiden kaçınma hedefiyle büyük bir meydan okuma anlamına geliyor.

Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images

İngiltere'nin Rijeka'daki yedi gollü resitali

İngiltere, 3 Ekim'deki 3. maç gününde Hırvatistan'ı deplasmanda 7-0 gibi net bir skorla mağlup etmesinin ardından salı akşamına büyük bir özgüvenle çıkıyor. Acımasız hücum performansında kaptan Harry Kane ile Bukayo Saka ikişer gol atarken Jude Bellingham, Anthony Gordon ve oyuna sonradan giren Morgan Rogers da skora katkı verdi. Bu performans, Tuchel için 2. maç gününde Prag'da Çekya karşısında alınan 2-0'lık deplasman galibiyetinin ardından üst üste ikinci zafer anlamına geliyor ve İngiltere'yi son derece güçlü bir konuma taşıyor.

Spain v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images

Çekya'nın Oviedo'da son bölümde yaşadığı disiplin sorunları

Çekya, 3 Ekim'deki 3. maç gününde Carlos Tartiere Stadyumu'nda İspanya'ya deplasmanda 3-1 kaybettikten sonra yeniden toparlanma hedefiyle Wembley'e gidiyor. Jiří Sláma, 68. dakikada konuk ekibi farkı bire indiren golle umutlandırdı ancak Ladislav Krejčí'nin 84. dakikada gördüğü ikinci sarı kart, takımın baskısını sekteye uğrattı ve ardından Mikel Merino İspanya'nın galibiyetini perçinledi. Cezası nedeniyle Krejčí'den yararlanamayacak olan Denia'nın ekibi, İngiltere'nin hücum hattını durdurmak için çok yüksek savunma disiplini göstermek zorunda.

Wembley'de büyük kapışma: Sıkı savunma ile yüksek tempolu hücum karşı karşıya

İki takım eylülde Prag'da karşı karşıya geldiğinde, ikinci yarıda Anthony Gordon ve Harry Kane'in attığı goller İngiltere'ye 2-0'lık galibiyeti getirmişti. İngiltere'de Jude Bellingham, Elliot Anderson ve Trent Alexander-Arnold'dan oluşan merkez üçlü, oyunun temposunu belirlemeye ve kanatlarda Bukayo Saka ile Anthony Gordon'u etkili kullanmaya çalışacak. Çekya ise Štěpán Chaloupek ile Robin Hranáč'ın liderliğindeki derin savunmaya güvenecek ve hızlı kontrataklarda Adam Hložek'i topla buluşturmayı hedefleyecek. C Grubu'nda kritik puanların söz konusu olduğu bu salı günkü karşılaşma, ilk düdükten itibaren yoğun bir milli maç mücadelesi vadediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

İngiltere vs Çek Cumhuriyeti Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • T. Tuchel

Thomas Tuchel, bu karşılaşma öncesinde oyuncuların fiziksel durumuna ilişkin bazı endişeler yaşıyor. Hem Ezri Konsa hem de Nico O'Reilly, takım Prag'a gitmeden önce yapılan grup antrenmanını kaçırdı ve Tuchel, ikisinden herhangi birinin oynayıp oynamayacağından henüz emin olmadığını söyledi. Muhtemel ilk 11'de kalede James Trafford, savunmada Trent Alexander-Arnold, Marc Guehi, Ezri Konsa ve Lewis Hall, orta sahada Myles Lewis-Skelly, Jude Bellingham ve Elliot Anderson, hücumda ise Harry Kane'in arkasında Bukayo Saka ile Anthony Gordon yer alıyor. Başlama vuruşuna yaklaştıkça güncellemeler eklenecek.

Çekya'da Santi Denia'nın, Robin Hranac, Vladimir Coufal, Jiri Slama ve Stepan Chaloupek'ten oluşan dörtlü savunmanın arkasında kaleye Lukas Hornicek'i koyması bekleniyor. Orta sahada Michal Sadilek, Alex Kral ve Matej Radosta'nın görev yapması öngörülürken, forvet Adam Hlozek'in arkasında Pavel Sulc ile Lukas Ambros'un oynaması bekleniyor. Ev sahibi takım için şu anda herhangi bir sakatlık ya da ceza listelenmiyor.

Form durumu

ENG

ENG - Form

ARG
K1-2
FRA
K4-6
ESP
K2-3
CZE
K0-2
CRO
K0-7
Atılan Gol (Yenilen Gol)
18/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
CZE

CZE - Form

RSA
B1-1
MEX
K0-3
CRO
K1-2
ENG
K0-2
ESP
K3-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
3/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

İngiltere, son beş maçının üçünü kazandı, ikisini kaybetti; bu süreçte 14 gol atıp yedi gol yedi. Son sonuçları Uluslar Ligi'nde İspanya'ya karşı alınan 3-2'lik yenilgiydi, ancak ondan önce Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa'yı 6-4 mağlup etmişti. Bu seride Norveç ve Meksika galibiyetleri de yer alırken, diğer tek yenilgi yarı final aşamasında Arjantin'e karşı geldi.

Çekya, son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi aldı; altı gol atıp sekiz gol yedi. Son maçında Uluslar Ligi'nde Hırvatistan'a 2-1 mağlup oldu ve Dünya Kupası'na da grup aşamasında Meksika'ya 3-0 yenilerek veda etti. Bu süreçte Güney Afrika ile 1-1 berabere kalırken Güney Kore'ye de 2-1 kaybetti; tek galibiyeti ise Guatemala'ya karşı geldi.

İkili rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

İngiltereÇizimÇek Cumhuriyeti
3
1
1
UEFA Nations League A
Çek Cumhuriyeti badge
Çek Cumhuriyeti
CZE
0
İngiltere badge
İngiltere
ENG
2
MS
European Championship
Çek Cumhuriyeti badge
Çek Cumhuriyeti
CZE
0
İngiltere badge
İngiltere
ENG
1
MS
European Championship Qualification
Çek Cumhuriyeti badge
Çek Cumhuriyeti
CZE
2
İngiltere badge
İngiltere
ENG
1
MS
European Championship Qualification
İngiltere badge
İngiltere
ENG
5
Çek Cumhuriyeti badge
Çek Cumhuriyeti
CZE
0
MS
Hazırlık Maçları
İngiltere badge
İngiltere
ENG
2
Çek Cumhuriyeti badge
Çek Cumhuriyeti
CZE
2
MS
11Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı2/5

Bu takımlar arasındaki en son karşılaşma Euro 2020'de oynandı ve İngiltere 1-0 kazandı. Son dört karşılaşmadaki tabloda İngiltere'nin üstünlüğü bulunuyor; İngiltere üç galibiyet alırken Çekya'nın bir galibiyeti var. Veri setindeki Çekya'nın tek galibiyeti, Ekim 2019'da Avrupa Şampiyonası elemelerinde Prag'da alınan 2-1'lik sonuçtu. Bu sonuç, aynı yılın başlarında Wembley'deki rövanşta İngiltere'nin 5-0'lık galibiyetinin ardından gelmişti.

Puan durumu

Grp. 3

#PKBKFA+/-PuanForm
1
İspanyaİspanyaESP
3300104+69
K
K
K
2
İngiltereİngiltereENG
3201113+86
K
K
K
3
HırvatistanHırvatistanCRO
3102312-93
K
K
K
4
Çek CumhuriyetiÇek CumhuriyetiCZE
300327-50
K
K
K
Championship Playoff
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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