İngiltere - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2020 Avrupa Şampiyonası eleme maçlarında İngiltere ile Bulgaristan karşılaşıyor.

Elemeleri A Grubu'nda yer alan İngiltere ile Bulgaristan karşı karşıya geliyor.

Gruptaki ilk iki maçını kazanan İngiltere, bu karşılaşmalarda toplam 10 gol atarken kalesinde yalnızca bir gol gördü.

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Bulgaristan ise dört karşılaşmada iki beraberlik iki mağlubiyet alarak grupta 4. sırada yer aldı.

İki ekip daha önce yedi kez karşılaşırken bu mücadelelerin dördünü İngiltere kazandı, üç karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

İngiltere - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta?

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda İngiltere ile Bulgaristan 7 Eylül Cumartesi günü TSI 19:00'da karşılaşacak. Maçı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

İngiltere - Bulgaristan maçı hangi kanalda yayınlanacak?

A Grubu'nda karşılaşacak olan İngiltere - Bulgaristan mücadelesi S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.