İngiltere Başbakanı'ndan Infantino'ya sert eleştiri: Dünya Kupası bir mal değildir

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'na ilişkin projesi, spor kurumlarının sınırlarını aşarak dünya genelinde geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.

FIFA, dün Salı günü yaptığı resmi açıklamada, Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'ndan hisseleri özel sektör yatırımcılarına hisse senedi şeklinde satmayı planladığını ve bu yeni projede komisere benzer bir rol üstleneceğini duyurdu.

Avrupa Futbol Federasyonu'nun (UEFA), FIFA bünyesinde yeni bir ticari yapı kurulacağının açıklanmasına öfkelenmesinin ardından, birçok siyasi figür de benzer bir tutum takındı.

Örneğin yeni İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Dünya Kupası'nın özel sektör yatırımcılarına açık salt bir finansal varlığa dönüşemeyeceğini vurgulayarak bu yönelimi sert bir şekilde eleştirdi.

Andy Burnham, sert ifadeler içeren bir açıklamada FIFA'ya ve Gianni Infantino'ya net bir mesaj göndererek şunları söyledi: "Bunu tüm açıklığıyla söyleyeyim. Futbol yatırımcılara ait değildir; futbol, tribünleri dolduran ve her hava koşulunda, hafta be hafta saha kenarında duran taraftarlara aittir."

Resmi "X" hesabı üzerinden ise şunları ekledi: "Dünya Kupası bir mal değildir; spor dünyasının en büyük müsabakasıdır ve hiçbir zaman satılmak üzere birinin mülkü olmamıştır. Onu istediğiniz gibi süsleyin, ama bir parçasını sattığınız an ona ihanet etmiş olursunuz. Futbol taraftarlara aittir, her zaman öyleydi ve her zaman öyle kalacaktır."











