Futbolu İngiltere'nin siyaset koridorlarıyla buluşturan çarpıcı bir gelişmede, İngiltere Başbakanı Andy Burnham, kulübün Premier Lig tarihinin en büyük mali ihlallerini işlediğinin tespit edilmesinin ardından Manchester City'yi sarsan "hayali sözleşmeler" fırtınasının tam ortasında buldu kendini.

İngiltere'de muhalefetin yoğun baskısının ardından Burnham, kulübün Birleşik Arap Emirlikli sahipleriyle yaptığı tüm görüşme ve temasların ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşacağını açıkladı.

900 milyon sterlinlik "hayali" rakam

Premier Lig, Manchester City'nin gelirleri şişirmek ve maliyetleri 900 milyon sterlinden, yani 1,19 milyar ABD dolarından fazla düşük göstermek amacıyla düzenli bir planın parçası olarak "hayali" ticari sözleşmeler kullandığını açıklayarak bomba etkisi yaratmıştı.

Suçlamaların ciddiyetine rağmen mavili kulüp, davanın tüm süreci boyunca herhangi bir ihlal işlediğini reddetti ve resmi bir açıklamada bağımsız komisyonun görüşünün "açık ve esaslı hatalar" içerdiğini vurguladı. Kulüp, bu ayın başlarında kararın bozulması ve puan silme ya da küme düşme gibi ağır olabilecek cezalardan kaçınılması amacıyla resmi olarak temyize başvurdu.

Gelecek maçlar MCI Şampiyonlar Ligi 15:00 PSG

Muhalefetin baskısı Burnham'ı açıklama yapmaya zorladı

Mesele sahalardan çıkıp parlamentoya taşındı; muhalefetteki siyasetçiler, suçlu bulunma kararına verdiği ilk tepki nedeniyle başbakana sert bir şekilde yüklendi.

Liberal Demokratlar Partisi, Burnham'ın Manchester City'nin sahipleri, Abu Dabi temsilcileri veya ilgili kuruluşlarla yaptığı görüşmeleri derhal açıklamasını talep ederken, Muhafazakâr Parti lideri Kemi Badenoch da hükûmete, Burnham'ı kulübün önde gelen isimleriyle bir araya getiren tüm görüşmelerin ayrıntılarını yayımlama çağrısı yaptı.

Başbakanın yanıtı: Her şeyi açıklayacağım

Bu baskılara yanıt olarak Burnham, bugün pazar günü yayınlanması planlanan ve bazı bölümlerini "Reuters" ajansının yayımladığı "The Rest Is Politics" adlı podcast'te, gerçeğin tamamını açıklama kararını duyurdu.

Burnham şöyle konuştu: "Muhalefet lideri benden görüşmelerimin ayrıntılarını yayımlamamı istedi; bundan memnunum ve bunu yapacağım. Büyük Manchester Belediye Başkanı olarak görev yaptığım önceki dönemde onlarla yürüttüğüm her işi en açık şekilde ortaya koyacağım."

Başbakan, kulüple olan temaslarının yakın tarihli olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: "Gerçek şu ki, bu temasların hiçbiri yakın tarihli değildi. Yaptığım görüşmelere gelince, yalnızca bir önemli görüşme yaptım ve o da 2021 yılındaydı."

Burnham, Mayıs 2017'den Haziran 2026'ya kadar Büyük Manchester Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştü; bu dönem, Abu Dabi grubunun şehirdeki yatırımlarının büyük ölçüde genişlediği yıllara denk geliyordu.

Geçtiğimiz eylül ayında, suçlu bulunma kararının ardından kulüp sahiplerinin kulübü satma olasılığından duyduğu kaygıyı dile getirmiş ve onları "modern Manchester'ın inşasında büyük bir ortak" ve "kulübü küresel bir güce dönüştüren" isimler olarak tanımlamıştı. Bu açıklama geniş çaplı eleştirilere yol açmış, bazıları bunu ciddi bir mali davada taraf tutmak olarak değerlendirmişti.







