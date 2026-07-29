Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'na ilişkin projesi, spor kurumlarının sınırlarını aşarak dünya çapında geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.

Dün salı günü çıkan çok sayıda basın haberi, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'ndan payları hisse şeklinde özel sektör yatırımcılarına satmayı planladığını ve bu yeni projede komisere benzer bir rol üstleneceğini belirtti.

Avrupa Futbol Federasyonu'nun (UEFA), FIFA bünyesinde yeni bir ticari yapı kurulacağının açıklanmasına duyduğu öfkenin ardından birçok siyasi figür de benzer bir tavır aldı.

Örneğin yeni İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Dünya Kupası'nın özel sektör yatırımcılarının kullanımına açık salt bir finansal varlığa dönüşemeyeceğini vurgulayarak bu yönelimi sert bir şekilde eleştirdi.

Sert bir üslupla kaleme aldığı açıklamada Andy Burnham, FIFA'ya ve Gianni Infantino'ya net bir mesaj göndererek şöyle dedi: "Bunu açıkça söyleyeyim. Futbol yatırımcıların değil, her hafta, her hava koşulunda tribünleri dolduran ve saha kenarında duran taraftarların malıdır."

Resmi "X" hesabından ise şunları ekledi: "Dünya Kupası bir meta değil, spor dünyasının en büyük yarışmasıdır ve hiçbir zaman satılmak üzere kimsenin malı olmadı. Onu istediğiniz gibi süsleyin, ama bir parçasını satar satmaz ona ihanet etmiş olursunuz. Futbol taraftarların malıdır, her zaman öyleydi ve her zaman öyle kalacak."











