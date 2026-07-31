İngiltere Başbakanı Infantino'nun kellesini istedi: Önerisi utanç verici ve kabul edilemez

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'ya sert bir şekilde yüklenerek, uluslararası kurumu özel sektör yatırımcılarına açma planını "utanç verici bir teklif" olarak nitelendirdi ve bu projeyi düşünmenin dahi İsviçreli ismin küresel örgütü yönetecek "yanlış kişi" olduğunu kanıtladığını vurguladı.

Burnham, bugün cuma günü İngiltere'nin kuzeyindeki Sheffield kentine yaptığı ziyaret sırasında gazetecilere yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Utanç verici bir teklifti ve bunun değerlendirilme ihtimalinin bulunması bile, bana göre, Infantino'nun örgütü yönetecek yanlış kişi olduğunu gösteriyor." Bu ifadelerle FIFA yönetiminin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine açıkça işaret etti.

FIFA'nın temellerini sarsan çarpıcı istifa

İngiltere Başbakanı'nın açıklamaları, Infantino'ya hem FIFA içinden hem de dışından baskının tırmandığı bir dönemde geldi. FIFA Başkanı'nın kıdemli danışmanı Carlos Cordeiro, cuma günü, tartışmalı plana tepki olarak küresel yönetim kurulundan istifa ettiğini açıkladı.

Eski bir bankacı olan Cordeiro, istifa açıklamasında şunları söyledi: "Futbolun en değerli varlığındaki kalıcı bir payı 4,2 milyar dolar toplamak için satmak mantıklı değil; ikna edici hiçbir gerekçe olmaksızın futbolun geleceğini rehin vermek anlamına geliyor." Bu sözlerle FIFA'nın mevcut yönetiminin yönelimlerini sert bir şekilde eleştirdi.

Dünya Kupası'nı boykot tehditleri

Protestolar yalnızca İngiltere sahnesiyle ya da FIFA'nın koridorlarıyla sınırlı kalmadı, büyük kıtasal federasyonlara da yayıldı. Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), tartışmalı plana devam edilmesi halinde Dünya Kupası'nı boykot etmekle tehdit etti.

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) da muhalifler korosuna katılarak cuma günü, "Turnuvayı tehdit eden herhangi bir teklif yeniden gözden geçirilmelidir" açıklamasını yaptı. Bu ifadeyle, FIFA'nın özel sermayeye açılmasının olası risklerine işaret etti.

FIFA krizi kontrol altına almaya çalışıyor

Giderek büyüyen krizi kontrol altına alma çabasıyla FIFA, cuma günü sabah, Cordeiro'nun istifasının açıklanmasından saatler önce bir bildiri yayımlayarak futbol çevrelerini yatıştırmaya çalıştı ve şöyle dedi: "Kimse futbolu satmıyor, bu FIFA'nın asla düşünmeyeceği bir şey."

Ancak bu bildiri, göreve geldiğinden bu yana FIFA başkanlığı döneminin en büyük kriziyle karşı karşıya olan Infantino'ya karşı yükselen öfkeyi yatıştırmayı başaramadı. Infantino, futbolu spor değerleri ve küresel futbol mirası pahasına salt ticari bir projeye dönüştürmekle suçlanıyor.

Bu tartışmalı projenin kaderinin belirlenmesinde önümüzdeki günler belirleyici olmaya devam ediyor; dünya futbolunun çeşitli ilgili tarafları nezdindeki bu geniş çaplı reddin gölgesinde, Infantino'nun FIFA'yı yönetmeye devam edebilme kabiliyetine ilişkin sorular giderek artıyor.