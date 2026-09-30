İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Manchester City'nin İngiltere Premier Lig'in mali kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yöneltilen 115 suçlamanın büyük bölümünden mahkûm edilmesinin ardından, kulüp sahiplerinin kulübü satması fikri karşısında derin endişesini dile getirdi.

Bağımsız bir komisyon, Manchester City'yi yöneltilen suçlamaların büyük çoğunluğundan mahkûm etme sonucuna vardı. City herhangi bir ihlal işlediğini reddetmeyi sürdürürken, kulübün 2 Ekim tarihindeki son mühletten önce bu karara itiraz etmesi bekleniyor.

Komisyonun bulguları, kulübün 830 milyon sterlinin üzerindeki gizli bir finansmanı gizlemeye yönelik bir plan çerçevesinde bir dizi ticari ortakla "hayali sözleşmeler" imzaladığını ortaya koydu. İngiltere Premier Lig Birliği ise City'nin "yaklaşık on yıl boyunca lig kurallarını sistematik biçimde ihlal ettiğini" doğruladı.

Bu gelişme, hükümetin 2025 yılında kurduğu Bağımsız Futbol Düzenleme Kurumu'nun, davanın "ciddi meseleler" gündeme getirdiğini açıkladığı bir dönemde geldi. Kurum, disiplin işlemleri sona erdiğinde, kulübün sahiplik lisansının sahiplerinden geri alınması da dahil olmak üzere mevcut seçenekleri değerlendireceğine işaret etti.

Komisyonun, cezayı belirlemek üzere aylarca sürebilecek bir dinleme oturumu düzenlemesi bekleniyor. Olası cezalar; büyük bir para cezasından puan silinmesine, Premier Lig'den ihraç edilmesine, hatta kulübün söz konusu dönemde kazandığı sekiz kupanın elinden alınmasına kadar uzanıyor.

Burnham: Onları kaybetmek felaket olur

BBC'nin siyaset editörü Chris Mason'ın, City'nin sahiplerinin kulübü satmasından endişe duyup duymadığını sorması üzerine Burnham, bugün çarşamba günü şunları söyledi: "Onları kaybetmekten son derece endişe duyarım."

Geçtiğimiz haziran ayına kadar Büyük Manchester belediye başkanı olan Burnham şunları ekledi: "Modern Manchester'ın inşasında ve elbette Manchester City'nin bugün olduğu küresel güce dönüşmesinde temel bir ortak oldular."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "City Football Group'a ve diğer sahiplere, yalnızca Etihad Stadyumu'na ve çevresindeki tesis alanına değil, tüm şehre aktardıkları paralar için içtenlikle teşekkür ediyorum." Burnham, belediye başkanlığı dönemindeki kulüp sahipleriyle olan ilişkilerinin incelemeye "kesinlikle" dayanacağından emin olduğunu vurguladı.

Burnham, 2008 yılından bu yana Birleşik Arap Emirlikleri Başbakan Yardımcısı Şeyh Mansur liderliğindeki kulüp sahiplerinin şehre muazzam yatırımlar yaptığına dikkat çekti.

Everton'ın kalesinden City savunması

Burnham bu açıklamaları, dikkat çekici bir tezat oluşturacak şekilde, taraftarı olduğu Everton kulübünün kalesi Hill Dickinson Stadyumu'ndan yaptı. Nitekim Everton da mali kurallarla ilgili bir sorun yaşamış, Kasım 2023'te suçlamayla karşılaşmış ve küçük ihlaller nedeniyle 10 puan silinmiş, bu ceza itirazın ardından 6 puana indirilmişti.

Burnham şunları söyledi: "Everton birkaç yıl önce bu durumdaydı ve belki hatırlarsınız, o davada Everton'ı savunmuştum çünkü hâlâ onlara adil davranılmadığına güçlü bir şekilde inanıyorum. O zamanlar insanların Everton'ı mahkûm ettiğini hatırlıyorum ve geriye dönüp baktığımda, birçok kişinin bu meseleye yaklaşım biçiminin adil olmadığını söyleyeceğini düşünüyorum."

Sözlerini şöyle noktaladı: "İnsanların yargıya varmakta aceleci davranması hayal kırıklığı yaratıyor. Manchester City taraftarları, kulüp ve Manchester şehrinin kendisi için çok şey söz konusu, ancak benim bu işe karışmam yanlış olur."

Buna karşılık Manchester City kulübü, "İngiltere Premier Lig komisyonunun görüşü karşısındaki hayal kırıklığını ve şaşkınlığını" dile getiren bir açıklama yayımlayarak tüm suçlamalardan masum olduğunu vurguladı.



