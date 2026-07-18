İngiltere, Arjantin taraftarlarından ırkçılıkla karşılaşması halinde turnuvadan çekilme tehdidinde bulunuyor

İngiltere ragbi milli takım kaptanı Jamie George, bugün Cumartesi günü Nations Cup’ın üçüncü turu kapsamında Arjantin ile oynanacak maçta oyuncularının herhangi bir ırkçı tacize maruz kalması halinde takımının sert bir tavır alacağı konusunda uyarıda bulundu.

Bu uyarı, bir yıl önce Arjantin’de oynanan bir maçta İngiliz milli takım oyuncularının ırkçı hakaretlere maruz kalmasının ardından geldi. Maç, ABD’de Arjantin ile İngiltere arasında oynanan ve 2-1 sonuçlanan Dünya Kupası yarı finalinden birkaç gün sonra, gergin bir atmosferde gerçekleşecek.

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İngilizler, Temmuz 2025’te San Juan’a yaptıkları seyahatin anısını hâlâ hatırlıyor; o zaman yedek oyuncular Asher Oboku-Fordgore ve Chandler Cunningham-South, Arjantinli taraftarlar tarafından ırkçı hakaretlere maruz kalmıştı. Bir yıl sonra, İngiltere milli takımı, benzer bir durumun tekrarlanması halinde tavır almaya hazır olduğunu vurguladı.

Jamie George, bir basın toplantısında şunları söyledi: “Böyle bir şey olursa, en sert tepkiyi hak eder. Bunun dünyamızda yeri yok ve ben bundan tamamen eminim. ‘Ya eğer…’ senaryosu üzerine tartışmalar yaptık. Gerçekten umuyorum ve iyimserim ki Arjantin Ragbi Federasyonu (UAR) bu konuda ciddiyetle hareket etmiştir."

Fransız “L’Équipe” gazetesinin aktardığına göre George, sözlerine şöyle devam etti: “Aynı zamanda bir yedek planımız da var. Yapacağımız ilk şey, gördüklerimizi hakeme bildirip raporuna dahil etmesini sağlamak olacak. Bizim tarafımızdan ne yapacağımıza dair ise henüz bir karar verme aşamasındayız.”

Sarasens kulübü oyuncusu, olası bir olayla nasıl başa çıkılacağını belirlemek için farklı geçmişlere sahip takım arkadaşlarıyla görüşmeler yapacağını da ekledi.

İngiltere milli takımının sahayı terk etme noktasına gelip gelmeyeceği sorulduğunda George, “Bu, üzerinde düşündüğümüz bir seçenek” diye yanıt verdi.