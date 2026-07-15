İngiltere-Arjantin maçının hakemi, alışılmadık bir davranışıyla dikkatleri üzerine çekti

Fas kökenli Amerikalı hakem İsmail El-Fath, 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere ile Arjantin milli takımları arasında yönettiği maçın ardından alışılmadık bir davranışta bulunarak dikkatleri üzerine çekti.

Arjantin milli takımı, Çarşamba günü Atlanta Stadyumu'nda oynanan yarı final maçında İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası finaline yükseldi.

Maçın bitiş düdüğünü çaldıktan sonra, Amerikalı hakem yere secde ederken görüntülendi; ardından yardımcı hakemleri ve her iki takımın oyuncularıyla tokalaştı. Bu, futbol maçlarında hakemler için alışılmadık bir sahneydi.

Maç öncesinde İngiliz basını, Arjantin milli takımının bazı hakem kararlarından yararlandığı yönündeki suçlamalar arasında, Fath'ı Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin favori hakemi olmakla suçlamıştı.

İlk yarı bittikten sonra, özellikle Arjantin milli takım oyuncularının yaptığı bazı sert müdahalelere rağmen sarı kart göstermemesi nedeniyle El Fath daha da fazla eleştiriye maruz kaldı.

Bu maç, İsmail El-Fath’ın bu yılki Dünya Kupası’nda yönettiği dördüncü maçtı. Daha önce grup aşamasında Hollanda-Japonya ve İspanya-Uruguay maçlarını, çeyrek finalde ise Brezilya-Norveç maçını yönetmişti.