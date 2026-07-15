İngiltere - Arjantin maçının ardından İngiliz medyası topluca aynı günah keçisini işaret ediyor: “O, Dünya Kupası’nda bir dram yaratıyor!”

İngiltere’nin Dünya Kupası’nda yaşadığı acı elenmenin ardından İngiliz medyası, en hafif tabirle, hiç de hoşgörülü davranmıyor. Arjantin, çılgın bir son dakikaların ardından finale yükseldi; bunun üzerine İngiltere’de herkes, milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel’e yönelik öfkesini kitlesel olarak dışa vuruyor.

Daily Mail, “Sağ kanatta Rogers’ı tercih etmesi dahiceydi” diyerek yazısına olumlu bir başlangıç yapıyor. “Ancak İngiltere öne geçtiğinde, yaptığı oyuncu değişiklikleri takımın geri çekilmesine neden oldu – ve bu, İngiltere’ye pahalıya mal oldu.”

“Tuchel, yıllar boyunca pek çok İngiliz milli takım teknik direktöründe gördüğümüz aynı hatayı yaptı,” diye ekliyor The Sun.

“O kadar geriye çekildik ki artık çıkış yolu kalmamıştı. Lionel Messi’ye karşı oynarken bu, belaya davetiye çıkarmaktır. Ve belalar da geldi, hem de yürek parçalayıcı bir şekilde.”

The Mirror da tamamen yıkılmış bir his paylaşıyor. “Altmış yıllık acı devam ediyor. Ve bu acı her zamankinden daha şiddetli. İngiltere, bir kez daha Dünya Kupası dramı yaşıyor. İngiltere için uzun, çok uzun bekleyiş devam ediyor.”

Alan Shearer de düşüncelerini açıkça dile getiriyor. “Tuchel elindeki kartları masaya koydu, bu taktikle devam etmek istediğini biliyorduk,” diyor BBC’de canlı yayında.

“Ancak Norveç’e karşı direnmekle Meksika’ya karşı direnmek farklı şeyler. Onlar belki Arjantin’in sahip olduğu kaliteye sahip değiller. Arjantin ise bu tür durumları anında cezalandırır.”