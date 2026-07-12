İngiltere - Arjantin maçı biletlerini nasıl alabilirsiniz: Dünya Kupası yarı final bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

İngiltere, 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finallerine katılmayı kıl payı garantiledi. Miami’de oynanan ve iki takımın da Avrupa’dan olduğu çeyrek final mücadelesinin ilk yarısında Norveç’e geriye düşmesine rağmen, Jude Bellingham bir kez daha görevini başarıyla yerine getirdi; normal sürede beraberlik golünü, uzatmalarda ise galibiyet golünü atarak “Üç Aslan” taraftarlarını coşkuya boğdu.

Artık İngiltere, 60 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası finaline ulaşmaya sadece bir galibiyet uzaklıkta ve 1966'da neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak elbette öncelikle Thomas Tuchel'in takımı, Çarşamba günü (15 Temmuz) Atlanta'da son şampiyon Arjantin ile devasa bir yarı final mücadelesine çıkacak.

La Albiceleste, 2026 FIFA Dünya Kupası boyunca birçok nefes kesici maça imza attı ve İsviçre ile oynadıkları çeyrek final maçı da bir gerilim filmi gibiydi. Arjantin, 72. dakikadan itibaren 10 kişi kalan inatçı İsviçre takımını elemek için Julian Alvarez ve Lautaro Martínez’in uzatmalarda attığı gollere ihtiyaç duydu.

GOAL, ikinci yarı final maçı için bilet rezervasyonu yapma yöntemleri ve bilet fiyatları da dahil olmak üzere 2026 Dünya Kupası’na ilişkin en güncel bilgileri sizlere sunuyor.

İngiltere - Arjantin Dünya Kupası yarı finali ne zaman başlayacak?

İkinci Dünya Kupası yarı finali, Atlanta Stadyumu’nda (Mercedes-Benz Stadyumu) oynanacak.

Dünya Kupası - Yarı Final Atlanta Stadium

İngiltere - Arjantin Dünya Kupası yarı final biletleri nasıl satın alınır?

İşte bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması 1 Nisan'da başladı. Bu bir çekiliş değildir; biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.

Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

İngiltere - Arjantin Dünya Kupası yarı final biletlerinin fiyatı ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler Aşama / Kategori Resmi Fiyat Aralığı İkincil Piyasa Tahmini Aralığı 14 Temmuz – 15 Temmuz Yarı finaller 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 Temmuz Üçüncülük Maçı 250 $ – 800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 Temmuz FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

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