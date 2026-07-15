İngiltere - Arjantin 2026 FIFA Dünya Kupası Maç Öncesi: Bilmeniz gereken her şey

İngiltere - Arjantin: Maç detayları

Dünya Kupası - Yarı Final Atlanta Stadium

İngiltere - Arjantin maçı 15 Temmuz 2026 tarihinde saat 19:00 GMT ve 15:00 EST'de başlayacak.

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Eski düşmanlar, en büyük yarı final sahnesinde efsanevi ve şiddetli rekabetlerini yeniden alevlendirecek

Uluslararası futbolun en efsanevi ve ateşli rekabetlerinden biri, 20 yıllık bir aradan sonra yeniden alevlenecek; İngiltere ve Arjantin, Dünya Kupası finaline çıkmak için Atlanta Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Thomas Tuchel, Three Lions'ı son 60 yılda ilk kez dünya şampiyonluğuna çok az bir farkla yaklaştırdı ve zorlukların üstesinden defalarca gelen, dirençli bir takım oluşturdu.

Yollarında ise Lionel Scaloni'nin liderliğindeki son dünya şampiyonu Arjantin duruyor. La Albiceleste, bu turnuvada yarı finale ulaştığında tarihsel olarak kusursuz bir %100 başarı oranına sahip ve bu da onları aşılması zor bir engel haline getiriyor. East Rutherford'daki finalde Fransa ya da İspanya ile karşılaşma hakkı söz konusu olan bu yüksek riskli karşılaşma, ikonik isimler ve tarihi dramlarla şekillenen bu hikayeye bir başka efsanevi bölüm daha ekleyecek gibi görünüyor.

Üç Aslanlar ve La Albiceleste buraya nasıl geldi?

İngiltere’nin eleme turlarındaki yolculuğu, karakter ve hücum gücünün sınandığı bir süreç oldu. L Grubu'nu lider tamamlayıp DR Kongo'yu zorlu bir mücadelenin ardından geçtikten sonra, Tuchel'in adamları Azteca'da oynanan heyecan verici 3-2'lik Son 16 karşılaşmasında ev sahibi ülkelerden biri olan Meksika'yı susturdu. Bu mücadele ruhunu, Norveç'e karşı Miami'de oynanan zorlu çeyrek final maçına da taşıdılar; geriye düşmelerine rağmen, Jude Bellingham'ın uzatmalarda attığı sihirli iki gol, onları 3-2'lik zafere taşıdı ve maç başına en az iki gol atma serisini dört maça çıkardı.

Arjantin’in şampiyonluk savunması, son zamanlarda tam bir duygusal iniş çıkışlar ve kalp atışlarını hızlandıran dramlarla dolu bir yolculuk oldu. Grubunu ezip geçen Scaloni'nin takımı, Mısır karşısında tarihi bir 3-2 geri dönüşe imza attı; ardından çeyrek finalde disiplinli bir İsviçre savunması karşısında sınırlarının sonuna kadar zorlandı. 120 dakika boyunca skor berabere kalırken, Julián Álvarez'in uzatmalarda attığı nefes kesici muhteşem gol, 10 kişi kalan İsviçre'yi nihayet 3-1'lik galibiyetle mağlup etti ve Arjantin'in 2022'den bu yana Dünya Kupası'ndaki yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı.

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Sağ bek krizi ve heyecan verici Altın Ayakkabı yarışı, seçimleri belirliyor

Her iki teknik direktörün taktiksel seçimleri, savunmadaki kadro sıkıntısı ve bireysel zafer için süren kızışmış yarıştan büyük ölçüde etkileniyor. İngiltere’nin sağ bek ikilemi devam ediyor; Jarell Quansah’ın cezası devam ediyor ve sakatlık eğilimli Reece James’in ilk 11’de riske edilme ihtimali oldukça düşük olduğundan, Ezri Konsa veya Djed Spence, rakibin korkutucu sol kanat üstünlüğüne karşı kanadı sağlamlaştırmak için devreye girmek zorunda.

Arjantin, maça mükemmel bir fiziksel kondisyonla giriyor; bu durum, Scaloni’ye son üçte bir alanda kıskanılacak bir kadro seçimi ikilemi yaşatıyor; çünkü takımın sembolü olan kaptanının yanında enerjik Álvarez’i mi yoksa Lautaro Martínez’i mi ilk 11’de oynatacağına karar vermesi gerekiyor. Maç, turnuvanın Altın Ayakkabı yarışı için doğrudan bir savaş alanı niteliğinde; Lionel Messi sekiz golle liderlik koltuğunda otururken, onu altı golle takip eden Harry Kane ve Jude Bellingham da hemen arkasında yer alıyor.

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Maçın gidişatını belirleyecek unsurlar: Orta sahada baskı kurmak mı, yoksa yarı alan hakimiyeti mi?

Taktiksel plan, sahanın ortasında yaşanacak büyüleyici bir nesiller arası mücadelede şekillenecek. İngiltere karşısında ilk kez A milli takım forması giyecek olan Messi, boşluklara derinlemesine inerek Enzo Fernández ve Alexis Mac Allister ile birlikte oyunu yönlendirecek ve İngiltere’nin dizilişini sistematik olarak çökertip, ileriye çıkmış İngiliz savunma hattının arkasındaki boşlukları değerlendirmeyi hedefleyecek.

Tuchel’in stratejisi, yapısal kısıtlamaya ve savunma hatalarını en aza indirmeye öncelik vermelidir. Declan Rice ve Kobbie Mainoo, Messi’ye giden pas yollarını kesmek için kompakt bir orta saha pres kafesi oluşturmakla görevlendirilecek. Bundan sonra İngiltere, Bellingham’ın son derece formda olan performansına büyük ölçüde güvenerek hücum geçişlerini hızlandıracak ve Arjantin’in yüksek savunma hattını kullanarak Kane’e ceza sahası içinde paslar gönderecektir.

Oturmuş yapılar en zorlu sınava giriyor

İngiltere, eleme aşaması boyunca sürekli gol yiyen savunma hattını sıkılaştırmak gibi zorlu bir görevle karşı karşıya; son dört maçında her birinde üçer gol atan, durdurulamaz Arjantin hücumunun herhangi bir pasif izleme hatasını acımasızca cezalandıracağını biliyor.

Arjantin ise, pes etmeyi reddeden ve kendine güvenen bir İngiliz takımını bastırmak için en zorlu zihinsel sınava girecek. Başarı, tamamen Cristian Romero ve Logan Bailly’nin Kane’in saha içindeki hareketlerini kontrol etmesine ve Bellingham’ın savunma oyuncularının dikkatinden kaçarak ceza sahasına girmesini engellemesine bağlı.

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İngiltere'nin Arjantin Karşısında Muhtemel İlk 11'i

Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O'Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane

İngiltere - Arjantin maçında Arjantin'in muhtemel ilk 11'i

E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; Paredes; De Paul, Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez

İngiltere - Arjantin: Gerçekler ve Rakamlar

Bu, iki takımın Dünya Kupası'ndaki altıncı karşılaşması olacak ve bu da bu maçı turnuvanın en efsanevi karşılaşmalarından biri haline getiriyor. Dünya sahnesinde İngiltere, Arjantin'e karşı 3 galibiyetle önde.

En ünlü Dünya Kupası karşılaşmaları arasında İngiltere'nin tartışmalı 1966 çeyrek final galibiyeti, Diego Maradona'nın 1986'daki meşhur "Tanrı'nın Eli" çeyrek finali ve 1998'deki dramatik son 16 turu maçı yer alıyor.

Son Dünya Kupası şampiyonu, kusursuz bir G-G-G serisiyle yarı finale yükseliyor ve bu eşleşmede henüz puan kaybetmemiş tek takım konumunda. Lionel Messi tarihi bir formda ve şu anda sekiz golle Altın Ayakkabı yarışında zirveyi paylaşıyor.

Thomas Tuchel'in çalıştırdığı Üç Aslanlar ise G-B-G'lik istikrarlı bir seriye sahip. Takım, eleme turlarında muazzam bir direnç sergiledi; çeyrek finalde geriye düşmesine rağmen Jude Bellingham'ın ustaca performansı sayesinde Norveç'i 2-1 mağlup etti. Harry Kane ve Bellingham, turnuvada attıkları 6'şar golle Messi'nin hemen arkasında yer alıyor.

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İngiltere'nin 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)

Defans oyuncuları: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City)

Orta saha oyuncuları: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

Forvetler: Anthony Gordon (Barcelona), Harry Kane (Bayern Münih), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Manchester United'dan kiralık olarak Barcelona'da), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa).

Arjantin'in 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Juan Musso (Atlético Madrid), Geronimo Rulli (Marsilya), Emiliano Martinez (Aston Villa).

Defans oyuncuları: Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolas Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martinez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marsilya), Nahuel Molina (Atletico Madrid).

Orta saha oyuncuları: Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Valentin Barco (Strasbourg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernandez (Chelsea).

Forvetler: Julian Alvarez (Atletico Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid), Thiago Almada (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Nico Paz (Como), Jose Manuel Lopez (Palmeiras), Lautaro Martinez (Inter Milan).

Takım haberleri ve kadrolar

Thomas Tuchel, yarı final öncesinde İngiltere'nin muhtemel ilk 11'ini henüz açıklamadı ve kamp tarafından resmi olarak herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi paylaşılmadı. Jordan Henderson, Meksika'yı eledikleri son 16 turu maçının ardından yapılan kutlamalar sırasında kolunu kırması nedeniyle forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor; ancak orta saha oyuncusu, turnuva sona ermeden sahaya çıkma ihtimalini tamamen dışlamadı. Durum netleştikçe maçın başlama saatine yakın bir zamanda güncellemeler eklenecektir.

Lionel Scaloni de Arjantin için muhtemel ilk 11'ini henüz açıklamadı; şu aşamada kadroda teyit edilmiş herhangi bir sakatlık veya ceza durumu bulunmuyor. Takımla ilgili yeni haberler, bilgiler elde edilir edilmez yayınlanacaktır.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar 14 J. Henderson

26 J. Quansah Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form Durumu

İngiltere, son beş maçında dört galibiyet alarak Atlanta'ya geliyor; grup aşamasının açılış maçında sadece Gana ile berabere kalmıştı. En son çeyrek finalde Norveç'i uzatmalarda 2-1 yenerek zorlu bir galibiyet elde ettiler; Erling Haaland'ın o maç boyunca mide rahatsızlığı yaşadığı bildirildi. Eleme turlarının başlarında İngiltere, Meksika'yı 3-2 ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup etti; bu beş maçta toplam dokuz gol atarken, kalesinde üç gol gördü.

Arjantin ise son beş maçında kusursuz bir performans sergiledi ve beş maçın beşini de kazanarak tam bir galibiyet serisi yakaladı. Scaloni'nin takımı, en son maçında İsviçre'yi 3-1 mağlup ederken, daha önce Mısır'ı 3-2 ve Yeşil Burun Adaları'nı da aynı skorla geçmişti. Bu beş maçta 12 gol atan ve 5 gol yiyen Arjantin, yarı finale girerken turnuvanın en etkili takımı konumunda.

Karşılaşma Geçmişi

Bu iki takımın en son karşılaşması Kasım 2005'te oynanan bir hazırlık maçıydı ve İngiltere 3-2 galip gelmişti. Bundan önce İngiltere, 2002 Dünya Kupası grup aşamasında Arjantin'i 1-0 yenmişti. Mevcut en son verilerde yer alan üç maçta İngiltere'nin iki galibiyet ve bir beraberliği bulunuyor, ancak bu maçlar arasında birkaç on yıllık bir zaman farkı var.

Puan Durumu

Arjantin bu Dünya Kupası’nda J Grubu’nu birinci sırada tamamlarken, İngiltere ise L Grubu’nu kazanarak eleme turlarına yükseldi.